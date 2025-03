Tipico della primavera, questo risotto mette in risalto ingredienti semplici, ma squisiti. Gli asparagi, teneri e croccanti, si abbinano perfettamente alla ricchezza del bacon affumicato e alla cremosità del riso. In Italia, il risotto è considerato una vera e propria arte, in cui pazienza e cura trasformano semplici ingredienti in un pasto degno delle migliori tavole. Questo risotto è ideale per pranzi in famiglia o cene tra amici, promettendo di conquistare anche i palati più esigenti. Scopri come realizzare questa ricetta.

Ingredienti

300 gr di riso Arborio o Carnaroli

300 gr di asparagi verdi freschi

150 gr di pancetta a fette

1 cipolla media

1,2 litri di brodo vegetale (caldo)

30 gr di burro

50 gr di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Risotto asparagi e pancetta: preparazione

Lavare gli asparagi e tagliare le estremità dure. Dividerli in pezzi, riservando le punte per la decorazione. In una padella grande, rosolare le fette di pancetta fino a renderle croccanti. Rimuoverle e appoggiarle su carta assorbente. Nella stessa padella, aggiungere l’olio d’oliva e soffriggere la cipolla tritata finemente fino a renderla trasparente. Aggiungere poi il riso e farlo tostare leggermente. Incorporare i pezzi di asparagi (escluse le punte) e iniziare ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando regolarmente fino a quando il liquido sarà assorbito. Quando il riso è quasi cotto, aggiungere le punte degli asparagi e il burro. Mescolare bene, quindi aggiungere il parmigiano grattugiato. Regolare il condimento con sale e pepe. Disporre le fette di pancetta croccanti sopra il risotto e servire immediatamente.

