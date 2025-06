La ricetta nasce dall’incontro tra due culture gastronomiche profondamente radicate nel Mediterraneo. La Sicilia, con le sue melanzane fritte e il sugo di pomodoro profumato al basilico, e Napoli, con la sua passione per i piatti gratinati e la mozzarella fiordilatte. Il risultato è una pasta gustosissima, perfetta per i pranzi in famiglia, dove la convivialità e il buon cibo sono protagonisti.

La preparazione è semplice ma richiede attenzione ai dettagli: le melanzane devono essere fritte alla perfezione per mantenere la loro morbidezza, la salsa di pomodoro deve essere ben ristretta per avvolgere la pasta senza renderla troppo liquida, e la gratinatura finale deve creare una crosticina dorata irresistibile.

Questo piatto è ideale per essere preparato in anticipo e servito caldo, magari accompagnato da un buon vino rosso campano. La sua versatilità lo rende perfetto per ogni occasione, dalle cene informali ai pranzi festivi.

Ingredienti (per 6 persone)

400 gr di pasta corta (rigatoni preferibilmente)

2 melanzane grandi

600 gr di passata di pomodoro

200 gr di mozzarella fiordilatte

100 g di parmigiano grattugiato

1 cipolla

1 piccolo mazzo di basilico fresco

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Olio per friggere

Sale e pepe q.b.

1 cucchiaio di pangrattato

Pasta alla siciliana: preparazione

Lavate le melanzane e tagliatele a cubetti. Scaldate l’olio in una padella e friggete le melanzane fino a doratura. Scolatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. In una casseruola, fate soffriggere la cipolla tritata con l’olio extravergine d’oliva. Aggiungete la passata di pomodoro, salate e pepate, poi lasciate cuocere a fuoco lento per 20 minuti. Unite metà del basilico fresco. Lessate la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente. In una ciotola, mescolate la pasta con due terzi della salsa di pomodoro, le melanzane fritte, la mozzarella tagliata a cubetti (lasciate da parte qualche cubetto sia di mozzzarella che di melanzane) e 70 grammi di parmigiano grattugiato. Ungete una pirofila con olio e cospargetela di pangrattato. Versate la pasta con il condimento, aggiungete il resto della mozzarella, delle melanzane, della salsa di pomodoro e spolverate con 30 grammi di parmigiano. Infornate a 180°C per 25-30 minuti, fino a ottenere una crosticina dorata e croccante. Lasciate riposare 5 minuti prima di servire, decorando con il basilico fresco.

