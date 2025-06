Questo piatto delizioso valorizza le melanzane, che vengono fritte e poi marinate in un mix di olio d’oliva, aceto e menta. Il termine “scapece” deriva dalla parola spagnola “escabeche”, che indica una tecnica di conservazione degli alimenti in una marinatura a base di aceto. Storicamente utilizzata per il pesce, questa metodologia si è diffusa anche per i vegetali, come zucchine e melanzane.

Le melanzane alla scapece sono apprezzate per il loro perfetto equilibrio tra acidità e dolcezza, oltre alla loro consistenza morbida. Vengono spesso servite come antipasto, accompagnate da pane croccante, oppure come contorno per carne e pesce alla griglia. È un piatto ideale per i pasti estivi, perché può essere preparato in anticipo e gustato freddo o a temperatura ambiente.

La ricetta tradizionale si basa su ingredienti semplici ma di alta qualità: melanzane mature, olio extravergine d’oliva, aceto di vino bianco, aglio e menta fresca. Ogni famiglia napoletana ha la sua variante: alcune aggiungono peperoncino per un tocco piccante, altre preferiscono una marinatura più delicata con aceto di mele.

Ingredienti

500 gr di melanzane

150 ml di aceto di vino bianco

100 ml di olio extravergine d’oliva

2 spicchi d’aglio

Qualche foglia di menta fresca

Sale e pepe q.b.

Olio per friggere q.b.

Melanzane alla scapece: preparazione

Lavare le melanzane e tagliarle a rondelle di circa 5 mm di spessore. Disporle su una griglia, cospargerle di sale e lasciarle riposare per 30 minuti affinché perdano l’acqua in eccesso. Sciacquare le melanzane sotto acqua fredda e asciugarle con carta assorbente. Scaldare l’olio per friggere in una padella e friggere le rondelle fino a doratura. Scolarle su carta assorbente. In una ciotola, mescolare l’aceto di vino bianco con l’olio extravergine d’oliva. Aggiungere gli spicchi d’aglio finemente tritati e le foglie di menta sminuzzate. Disporre le melanzane fritte in un piatto a strati, irrorando ogni strato con la marinatura. Coprire il piatto e lasciare marinare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire.

