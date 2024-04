Ricette con gli asparagi: idee semplici e sfiziose

G li asparagi sono tra gli ortaggi più pregiati e amati. Il gusto deciso li rende adatti a diversi abbinamenti: scopriamo alcune ricette facili e gustose

Gli asparagi sono un ortaggio tipico della primavera. Colorati e profumati, questa verdura si adatta a diverse preparazioni: primi e secondi piatti, ma anche gustosi antipasti e torte salate. Scopriamo alcune ricette semplici e veloci da realizzare con gli asparagi.

Ricette con gli asparagi

La primavera porta in tavola tanta frutta e verdura colorata e buonissima. Tra queste, ci sono sicuramente gli asparagi, un ortaggio tipico del periodo compreso tra marzo e giugno. Le proprietà degli asparagi sono innumerevoli (stimolano la diuresi, aiutano nel corretto funzionamento dell’intestino e sono potenti alleati contro il colesterolo) e si prestano alla preparazione di innumerevoli ricette, sane e gustose. Scopriamone alcune.

Ricette con gli asparagi: primi piatti

Gli asparagi si prestano benissimo per la preparazione di gustosi primi piatti, dalla pasta alle zuppe.

Crema di asparagi con scampi e uovo

Per preparare la crema di asparagi con scampi e uovo servono:

1,5 kg di asparagi verdi

2 scalogni

8 code di scampi

2 dl di panna fresca

4 uova di quaglia

1 bicchierino di brandy o vino bianco aromatico

1 cucchiaio di aceto

olio extravergine di oliva

burro

sale e pepe

Procedimento: pulisci gli scampi, tenendo da parte i gusci. Incidili sul dorso ed elimina il filetto nero, lavali e asciugali. Priva gli asparagi della parte più dura del gambo, spella con un pelapatate quella rimasta e lavali. Lessa gli asparagi al dente in una pentola di acqua bollente, sgocciolali, tenendo da parte il liquido di cottura e tagliali a pezzetti. Immergi i gusci degli scampi nel liquido di cottura degli asparagi e cuoci a fuoco basso per 20 minuti. Filtralo e tienilo da parte.

Spella gli scalogni e tritali finemente. Rosola il trito di scalogni con una noce di burro e un filo d’olio in una casseruola. Aggiungi gli asparagi, tenendo da parte 8 punte e cuocili a fuoco basso per 5 minuti. Irrora con il brandy e fiammeggialo (se usi il vino ti basta farlo evaporare). Copri a filo con il liquido di cottura degli asparagi, regola di sale e pepe, copri e cuoci per circa 20 minuti. Togli dal fuoco e frulla fino a ottenere un composto omogeneo. Filtra la crema attraverso un setaccio, aggiungi la panna fresca, scalda a fiamma bassa per 5 minuti e poi tieni in caldo.

Scalda in padella con poco burro le punte di asparagi tenute da parte. Cuoci gli scampi con un filo d’olio per 1-2 minuti e infilzali 2 a 2 su 4 spiedini. Porta a bollore 1 litro di acqua salata con l’aceto. Rompi 1 uovo in un piattino, fallo scivolare nell’acqua e rivoltalo con un mestolo forato appena l’albume si rapprende per avvolgere il tuorlo. Scolalo dopo 20-30 secondi, trasferisci su carta da cucina e ripeti l’operazione con le uova rimaste. Dividi la crema di asparagi in 4 ciotoline e completa con le punte di asparagi, le uova e gli spiedini di scampi.

Fettuccine con ragù di agnello e asparagi

Le fettuccine con ragù di agnello e asparagi sono un piatto tipico della cucina molisana.

Ingredienti:

400 g di fettucce fresche di grano duro

350 g di polpa di agnello

250 g di asparagi

2 scalogni

farina

un bicchiere di brodo

una bustina di zafferano

timo

20 g di parmigiano reggiano grattugiato

mezzo dl di vino bianco

20 g di burro

olio extravergine d’oliva

sale, pepe

Preparazione: pulisci gli scalogni, affettali e soffriggili in una padella con il burro e 2 cucchiai di olio; taglia la polpa di agnello a dadini minuti, infarinali leggermente e falli rosolare nel soffritto a fuoco medio, mescolandoli spesso. Sfuma con il vino. Pulisci gli asparagi e separa le punte dai gambi; taglia questi ultimi a pezzetti e uniscili all’agnello dopo 20 minuti di cottura.

Sala, pepa, bagna con il brodo in cui avrai sciolto lo zafferano e cuoci per altri 10 minuti a fuoco dolce. Lessa intanto le fettucce in abbondante acqua bollente salata; un paio di minuti prima di toglierle dal fuoco, unisci anche le punte degli asparagi. Scola pasta e verdura e rovesciale nella padella con il condimento; cospargi con il parmigiano e una manciatina di foglie di timo, mescola e salta per pochi istanti.

Ricette con gli asparagi: secondi piatti

Con gli asparagi si possono preparare anche dei secondi piatti molto originali.

Tartare di asparagi, uova e avocado

Per tartare s’intende un metodo di preparazione della carne originario dell’Oriente, ma poi reso celebre in Europa grazie alla cucina francese e oggi diffuso in tutto il mondo. È un piatto a base di carne (rossa o di pesce) macinata o finemente tritata, da consumare cruda dopo la marinatura con spezie nel vino, in altri alcolici oppure nel succo di limone. In questa ricetta, ti proponiamo una tartare vegetariana, a base di asparagi, avocado e uova, che amalgama il tutto.

Un’idea originale, perfetta per un secondo piatto primaverile da preparare in velocità, equilibrato dal punto di vista nutrizionale, molto sfizioso per quanto riguarda il gusto e ideale anche per chi non ama o non può mangiare la carne.

Ingredienti:

800 g di asparagi

1 avocado maturo, ma sodo

2 uova sode

1 cucchiaio di senape all’antica

1 limone

30 g capperi sotto sale + aceto

1 ciuffo di prezzemolo

erba cipollina

1 spicchio d’aglio

2 caprini di latte vaccino

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Dissala i capperi sotto acqua fredda corrente, mettili a bagno per 10 minuti in acqua e aceto, sgocciolali, strizzali e tritali. Intanto, pulisci gli ortaggi, eliminando la parte legnosa del gambo. Spella la parte dei gambi rimasta con un pelapatate e lessali per 3-4 minuti in abbondante acqua bollente salata. Sgocciolali con una pinza direttamente in un vassoio con acqua e ghiaccio, perché mantengano il colore.

Sgocciolali ancora su abbondante carta da cucina e tagliali a pezzettini o a rondelline. Incidi l’avocado a metà, nel senso della lunghezza, con un coltello affilato. Ruota le 2 metà per separarle ed elimina il nocciolo e la buccia. Taglia la polpa a dadini e irrorala con il succo di 1/2 limone. Riunisci in una ciotola asparagi, avocado, capperi e le uova sode sgusciate e tagliate a pezzettini. Metti nel barattolo 0,5 dl di olio, la senape, l’aglio tritato con il prezzemolo, poca erba cipollina tagliuzzata, sale e pepe.

Chiudi con il coperchio e agita in modo da ottenere una salsina emulsionata. Aggiungi i caprini ridotti a ciuffetti nella ciotola con i vegetali, irrora con la salsina preparata e mescola con molta delicatezza. Posiziona il tagliapasta al centro di un piatto individuale, disponi all’interno 1/4 della tartare preparata e premi leggermente con il dorso di un cucchiaio. Sfila il tagliapasta e procedi allo stesso modo per creare altre 3 tartare. Servi decorando a piacere con puntine di asparagi disposte sulla superficie delle tartare e steli di erba cipollina.

Rollè di coniglio agli asparagi

Ecco un secondo piatto ricco e sostanzioso, ma dal gusto molto delicato.

Ingredienti

coniglio disossato 1 (800 g)

prosciutto cotto Praga 4 fette

asparagi 150 g

scalogno 1

vino bianco 2 dl

mollica di pane 100 g

brodo vegetale

rosmarino

zucchine 600 g

patata 1 media

latte 1 dl

cipolla 1/2

pistacchi sgusciati 1 manciata

dragoncello o basilico 4-5 foglie

olio extravergine d’oliva

sale, pepe

Fai stufare lo scalogno tritato in una padella con 2-3 cucchiai d’olio; aggiungi gli asparagi puliti, sala, pepa, bagna con metà vino e cuoci per 10 minuti o finché gli asparagi saranno teneri. Ammorbidisci la mollica di pane in poco brodo, strizzala e frullala con gli asparagi e il loro fondo. Nel frattempo lava le zucchine, spuntale e tagliale a tocchetti di 1 cm circa.

Sbuccia la patata, lavala e riduci anche questa a tocchetti un po’ più piccoli di quelli della zucchina. Soffriggi la cipolla tritata in un tegame con 2 cucchiai d’olio; unisci le zucchine e la patata e mescola. Aggiungi 1/2 bicchiere d’acqua tiepida e le foglie di dragoncello o di basilico, copri, abbassa la fiamma e cuoci per 10 minuti. Fai raffreddare le verdure e passale al passaverdura, raccogliendo il purè in una pentola; aggiungi il latte, i pistacchi tritati grossolanamente e fai addensare la crema a fuoco basso, mescolando. Sala e pepa.

Appiattisci il coniglio tra 2 fogli di carta da forno; togli quello superiore e sala e pepa la carne; stendici sopra prima le fette di prosciutto e poi il composto d’asparagi. Arrotola il coniglio, aiutandoti con la carta da forno, e lega il rotolo con lo spago. Rosola in una casseruola con 2-3 cucchiai d’olio e gli aghi di rosmarino, girandolo da tutti i lati; sfuma con il vino rimasto e prosegui la cottura a fuoco basso per 45 minuti circa, bagnando man mano con un po’ di brodo caldo. Priva il rotolo di coniglio dello spago e taglialo a fette. Distribuisci la crema al centro dei piatti, sistemateci sopra le fette di coniglio e rifinisci con il fondo di cottura filtrato.

Ricette con gli asparagi: antipasti e contorni

Vuoi servire gli asparagi in modo diverso come antipasto o come contorno? Leggi queste ricette!

Asparagi con salsa al vino bianco

Come contorno, prova gli asparagi serviti con salsa al vino bianco: sono squisiti.

Ingredienti:

1 kg di asparagi bianchi o verdi

6 uova

vino bianco secco (12 mezzi gusci di uova)

sale q.b.

Preparazione: lavare gli asparagi, bollirli in acqua salata, scolarli e tenerli al caldo. In un recipiente a fondo concavo, mettere i tuorli e il vino bianco e condirli con il sale. Cuocere a bagnomaria, lavorando le uova con una frusta finché prendono una consistenza cremosa. Disporre gli asparagi sul piatto da portata e servire con la salsa al vino bianco a parte.

Asparagi con pancetta croccante

Gli asparagi e la pancetta sono un abbinamento perfetto e stupiranno i tuoi ospiti.

Ingredienti

500 gr asparagi

200 gr pancetta

un rametto di rosmarino

un cipollotto

una carota

olio

sale

Lava gli asparagi e pulisci il cipollotto. Al centro della composizione di fettine infila un bouquet di rosmarino fresco e calle di cipollotto. Per le corolle rifila le guaine di un cipollotto rosso e interpreta i pistilli con codine di carota infilate su lunghi stecchini. Avvolgi gli asparagi nella pancetta. Sistema ad arte le fettine variegate sul piatto e le accompagna con un mazzetto di asparagi appena scottati e avvolti in pancetta croccante, poi completa con una striscia di salsa “arricciata”.

Strudel di pasta fillo, asparagi e salmone

Un antipasto elegante e molto gustoso: scopriamo la ricetta dello strudel di pasta fillo con asparagi e salmone.

Ingredienti

pasta fillo 3 fogli di 45 x 36 cm (135 g circa)

mozzarella di bufala 250 g

scamorza affumicata 100 g

asparagi 400 g

burro per spennellare 50 g

olio extravergine d’oliva 1 dl

salmone fresco 300 g

basilico 1 mazzetto

songino 50 g

sale, pepe

Sgocciolare la mozzarella, tagliarla a fette sottili e asciugarle bene, tamponandole con carta da cucina. Ridurre allo stesso modo anche la scamorza. Pulire il basilico con un telo umido e sfogliarlo. Pelare i gambi degli asparagi con uno sbucciatore o un pelapatate; allinearli sul tagliere, pareggiateli tagliando via la parte più coriacea finale e lavarli. Tenerne 2 da parte; scottare gli altri in acqua bollente salata per pochi minuti e farli raffreddare in una ciotola con acqua e ghiaccio; scolarli e asciugarli bene.

Affettare gli asparagi crudi con un pelapatate nel senso della lunghezza e raccogliere le strisce in un’altra ciotola piena d’acqua e ghiaccio: serviranno per guarnire il piatto. Privare il salmone delle eventuali spine rimaste nella polpa e tagliarlo a fette sottili, come se fosse un carpaccio. Spennellare un foglio di pasta fillo con il burro fuso, sovrapporre un altro, spennellare anche questo e sistemarvi sopra l’ultimo strato; tagliare il tris di sfoglie a metà nel senso della lunghezza e poi dividere ciascuna metà in parti uguali: bisogna ottenere 6 quadrati di 15 cm di lato.

Distribuire su ogni quadrato gli asparagi tagliati a pezzi di sbieco, la scamorza, il basilico, il salmone e la mozzarella; salare, pepare, arrotolare le sfoglie sul ripieno e sigillare le estremità. Adagiare gli strudel sulla placca foderata con carta da forno bagnata e strizzata, spennellare con il burro fuso rimasto e infornarli a 200° per 15 minuti. Servire gli strudel tagliati a quadrotti nei piatti individuali su un letto di songino condito con sale, pepe e un filo d’olio. Guarnire con le strisce di asparago sgocciolate e asciugate e condite con sale, pepe e olio.