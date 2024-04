Come preparare il tortino di pescespada a bagnomaria

V uoi cucinare il pescespada in un modo originale? La ricetta del tortino di pescespada a bagnomaria, allora, è ciò che fa per te. Si tratta di un secondo piatto raffinato, leggero e ottimo da servire per una cena con ospiti. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

1 kg di pescespada tagliato a fette dell’altezza di mezzo centimetro

Una manciata di capperi

Sale q.b.

Pangrattato q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Il succo di un limone

Preparazione

Dissala i capperi, asciugali e tritali. Prepara la citronette, amalgamando bene olio e limone.

Ungi con pochissimo olio una teglia rotonda antiaderente e apribile. Tampona le pareti con pochissimo pangrattato.

Disponi uno strato di pesce spada, spolveralo con abbondante pangrattato, un pizzico di sale e versa a filo un po’ di citronette. Quindi cospargi un po’ di capperi tritati. Continua il procedimento a strati.

Inserisci la teglia, con un coperchio, dentro una teglia più grande che contenga acqua sufficiente per “coprire” metà della prima con la pietanza. Cuoci a bagnomaria a fuoco moderato, stando attenta che l’acqua, bollendo, non finisca nella teglia con il pesce. Il pescespada sarà pronto quando vedrai il tortino staccarsi dalle pareti della teglia.

Al momento di servire, estrai la teglia con il pesce, versa il sughetto in una saliera, quindi capovolgi il tortino su un piatto da portata.

Versa sopra ogni porzione di tortino un po’ di sughetto e accompagnalo con patate prezzemolate o insalate verde. Buon appetito!