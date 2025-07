Originaria dell’Africa, l’anguria ha conquistato le tavole di tutto il mondo, inclusa l’Italia, dove è apprezzata tanto per la sua freschezza quanto per la sua versatilità. Sebbene venga spesso associata a dessert o spuntini semplici, può essere protagonista anche di piatti creativi della tradizione italiana. La si ritrova in insalate estive, confetture artigianali o anche crostate ispirate alla pasticceria mediterranea. Il suo gusto delicatamente zuccherino si sposa perfettamente con ingredienti salati come la feta, il prosciutto crudo o la mozzarella, creando contrasti sorprendenti. Può anche essere trasformata in gelatina per farcire una crostata, in marmellata o in una granita per un tocco rinfrescante. Ecco tre ricette semplici, fresche e perfette a base di cocomero per esaltare i sapori dell’estate.

1. Insalata di cocomero, feta e menta

Ingredienti (per 8 persone):

1 cocomero

400 gr di feta

1 limone

1 rametto di menta

3 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

sale e pepe q.b.

Preparazione:

Tagliate il cocomero a metà, eliminate i semi e riducetela a cubetti. Sbriciolate la feta. Lavate e tritate la menta. In una ciotola capiente, mescolate l’olio, l’aceto, la menta, il sale e il pepe. Unite il cocomero e la feta, mescolate delicatamente. Conservate in frigo l’insalata fino al momento di servirla.

2. Confettura tradizionale di anguria

Ingredienti (per 5 vasetti):

1,7 kg di polpa di anguria

800 gr di zucchero

2 limoni non trattati

25 cl di acqua

Preparazione:

Pulite l’anguria, togliete i semi e tagliatela a pezzi. Lavate i limoni, asciugateli e tagliateli a dadini. In una pentola capiente, unite l’anguria, i limoni, lo zucchero e l’acqua. Fate macerare per 3 ore. Portate a ebollizione, schiumate, quindi fate cuocere a fuoco basso per 30 minuti. Per verificare la cottura, versate una goccia su un piattino freddo: deve addensarsi. Versate nei vasetti sterilizzati, chiudeteli e capovolgeteli fino al raffreddamento.

3. Crostata con gelatina di anguria

Ingredienti:

una base di pasta frolla

500 gr di polpa di anguria

50 gr di zucchero

1 cucchiaio di maizena (amido di mais)

Foglioline di menta (facoltative)

Preparazione:

Stendete la pasta frolla in una teglia e cuocetela in bianco per 15 minuti a 180°C. Frullate la polpa di anguria e filtratela per eliminare i semi. In un pentolino, mescolate il succo con lo zucchero e la maizena. Fate addensare a fuoco basso. Versate il composto nella base di crostata raffreddata. Lasciate raffreddare in frigo per 2 ore. Guarnite con menta prima di servire.

Leggi anche Ciliegie: tre ricette da non perdere

Leggi anche Pomodorini gialli: tre ricette da non perdere