F acili da preparare, fresche, estive. Ecco alcune ricette dolci da preparare con il frutto della primavera per eccellenza: le fragole!

Dolci fragole, un frutto amatissimo da grandi e piccoli, che oltre ad essere consumato nature, magari con una pallina di gelato, o ancora con zucchero e limone, può essere sfruttato per dolci e non solo: dà dolcezza al soufflé, delicatezza al rotolo di pan di Spagna, un tocco goloso alla crostata. Ecco qui tante idee di ricette dolci con le fragole

Fragole: le proprietà

Ricche di proprietà benefiche, le fragole sono un potente antiossidante naturale e sono ricchissime di vitamina C. Non solo: sono piene di ferro, magnesio e calcio e sono utilissime per combattere il colesterolo. Insomma, utilizzare le fragole per i propri piatti equivale a farsi un regalo per la salute. Sfruttale nel momento migliore, ovvero in primavera.

Ricette dolci con le fragole

Le fragole sono un frutto versatile, che viene utilizzato anche per la preparazione di piatti salati (come, per esempio, il risotto alle fragole). Ma il sapore di questo frutto si esalta soprattutto nelle preparazioni dolci. Vediamo quindi alcune ricette dolci facili, fresche e veloci da preparare con le fragole.

Coppa di fragole con la crema

Fresca e dal sapore estivo. La coppa di fragole con la crema è un dolce semplice e al contempo delizioso, perfetto per concludere una cena. Resistere dall’affondare anche l’ultimo cucchiaino sarà impossibile.

Ingredienti

2 confezioni di fragole

250 ml di latte

25 gr di fecola

30 gr di burro

3 cucchiai di zucchero vanigliato

1 uovo

Procedimento

Sciogliere la fecola nel latte freddo. Bollire per 3 minuti mescolando con un mestolo di legno. Con una spatola lavorare il burro, aggiungere lo zucchero vanigliato e mettere anche il tuorlo d’uovo. Sbattere l’albume a neve e unirlo delicatamente agli altri ingredienti. Mettere le fragole dentro le coppe e versatevi sopra la crema. Decorate con alcune fragole e mettete alla sommità uno o più biscotti.

Ricette dolci con le fragole: Millefoglie di fragole e panna

La millefoglie con fragole e panna è un dessert goloso, fresco e molto veloce da preparare che stupirà i tuoi ospiti.

Ingredienti

1 confezione di pasta sfoglia pronta per millefoglie (3 strati già cotti),

4 dl di panna fresca,

4 cucchiai di zucchero semolato,

6 baccelli di semi di cardamomo,

400 g di fragole,

2 cucchiai di zucchero a velo.

Preparazione

Schiaccia i baccelli di cardamomo, preleva i semi e pestali in un mortaio (impieghi 2 minuti). Sciacqua le fragole, asciugale delicatamente, leva i piccioli e tagliale a fettine (2 minuti). Versa la panna in una ciotola con lo zucchero e il cardamomo e montala con le fruste (in 2 minuti). Prepara gli strati di millefoglie alternando panna e fragole. (4 minuti). Decora l’ultimo di zucchero a velo. Porta in tavola e servi.

Ricette dolci con le fragole: L’aperitivo con fragole e mela

Cercavi un’idea diversa per una bevanda da aperitivo? Eccola! In pochi minuti puoi infatti preparare un delizioso infuso di fragole e mela da sorseggiare mentre, insieme ai tuoi ospiti, assaggi stuzzichini all’ora dell’aperitivo.

Ingredienti e procedimento

Mettete in frigo per 3 ore una caraffa con: mezzo litro di vino rosé, 1 bicchiere di acqua minerale, il succo di 1 lime, 1 cucchiaio di zucchero, 1 mela verde lavata e tagliata a fettine, i petali di 2 rose rosa, 1 bicchierino di liquore alla fragola e 1 cestino di fragole lavate e tagliate a pezzetti. Filtrate il vino con un colino, suddividetelo nei bicchieri, poi, con un mestolo forato distribuitevi gli altri ingredienti.