Questo piatto combina la morbidezza del pollo con la croccantezza delle mandorle e una salsa dal sapore ricco, mantenendo intatta l’essenza originale degli ingredienti e riflettendo l’eleganza della gastronomia orientale. Perfetto sia per cene in famiglia che per occasioni speciali, il pollo alle mandorle è una pietanza tanto deliziosa quanto salutare, ricca di proteine e grassi benefici. Ecco gli ingredienti necessari e i passaggi dettagliati per preparare questo piatto straordinario.

Ingredienti

500 gr di petto di pollo tagliato a pezzetti

50 gr di mandorle tostate

un peperone verde tagliato a cubetti

una carota affettata

mezza cipolla tagliata a fette

2 spicchi di aglio tritato

2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaio di salsa di ostriche

1 cucchiaino di zucchero

amido di mais q.b.

olio da cucina q.b.

Pollo alle mandorle: preparazione

Tagliare il petto di pollo a pezzetti e marinarlo con un po’ di salsa di soia per 10 minuti. Tostare le mandorle e tenere da parte. Preparare peperone, carota e cipolla tagliandoli a pezzi. Scaldare l’olio in padella, aggiungere il pollo marinato e saltare fino a farlo dorare. Una volta cotto, rimuoverlo dalla padella e metterlo da parte. Nella stessa padella, aggiungere un po’ d’olio, soffriggere l’aglio tritato e poi inserire il peperone, la carota e la cipolla. Aggiungere salsa di soia, salsa di ostriche e zucchero per insaporire. Alla fine, unire l’amido di mais sciolto in acqua per ottenere una salsa densa e uniforme. Riportare il pollo e le mandorle in padella, mescolare bene con la salsa e cuocere per qualche minuto. Servire caldo.

