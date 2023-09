Come cucinare il pollo con latte di cocco, peperoni e curry

I l pollo è un alimento estremamente versatile. Dalla cucina internazionale nasce una ricetta che prevede una preparazione a base di pollo, curry, latte di cocco e peperoni. Senza dimenticare il riso come accompagnamento. Un piatto completo e gustoso. Ecco come cucinarlo.

Ingredienti

1 pollo da 1500 gr

100 gr di olio di arachide

3 cipolle

2 mele renette

timo e alloro q.b.

3 cucchiai di curry

3 pomodori

2½ dl di latte di cocco

succo di due limoni

3 cucchiai di panna

300 gr di riso

sale q.b.

peperone e noce di cocco per la decorazione

Preparazione

Pulire, lavare e tagliare il pollo in venti pezzi. Tritare le cipolle e le mele e soffriggere con l’olio. Nel soffritto rosolare il pollo. Mettere i pomodori privati dai semi e il latte di cocco. Condire con curry diluito in un po’ d’acqua e il sale, aggiungere un pizzico di timo e mezza foglia di alloro. Bagnare con un mestolo d’acqua bollente e cuocere per 40 minuti.

Prima di servire controllare il sale, completare la salsa al curry con panna e succo di limone.

Rosolare il riso con un po’ d’olio. Bagnare con mezzo litro d’acqua bollente e salata. Infornare, a forno caldo, per 20 minuti. Togliere dal forno, staccare i chicchi fra loro con una forchetta. Disporre il riso sul piatto di servizio, mettervi sopra i pezzi di pollo e irrorare con il succo. Decorare il piatto con spicchi di noce di cocco e fette di peperone.