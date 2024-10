Leggi anche Come cucinare il pollo con latte di cocco, peperoni e curry

Ingredienti

200 gr di petto di pollo

un uovo

una tazzina di latte (facoltativa)

parmigiano grattugiato q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale e paprika q.b.

cornflakes senza zucchero q.b.

succo di limone q.b. (facoltativa)

salsa caesar o maionese q.b. (facoltativa)

Preparazione

In una ciotola versa la farina e la paprika e mescola. Taglia il petto di pollo a pezzetti e passali nel mix.

In un’altra ciotola, versa un uovo, il parmigiano e il latte e sbatti con una forchetta.

Imbevi i bocconcini di pollo nella ciotola con uova, latte e parmigiano e poi passali nella ciotola con la farina e la paprika.

Versa in un’altra ciotola i cornflakes e sminuzzali in modo grossolano con le mani.

Un po’ alla volta passa i bocconcini anche nei cornflakes facendo attenzione a creare una panatura uniforme.

Disponi i bocconcini su una teglia con carta da forno e versaci sopra un filo abbondante di olio.

Cuoci i bocconcini in forno (o in friggitrice ad aria) a 200 gradi per una decina di minuti o comunque fino a quando non saranno ben dorati.

Prima di servire spolvera i bocconcini con un pizzico di sale e del succo di limone.

Servi i bocconcini accompagnandoli, se ti fa piacere, con un po’ di salsa caesar o maionese.