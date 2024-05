Come preparare il pollo in salsa teriyaki con riso basmati

I l pollo in salsa teriyaki accompagnato dal riso basmati è un delizioso piatto tipico della tradizione indiana. Ecco una ricetta facile e veloce da preparare, perfetta per quando hai ospiti e poco tempo per organizzare la cena.

Ingredienti

2 petti di pollo senza pelle e disossati

Olio di semi di arachidi q.b.

200 gr di riso basmati

Semi di sesamo (facoltativo) q.b.

Sale q.b.

120 ml di salsa di soia

2 cucchiai di mirin (sakè dolce)

1 cucchiaino di zucchero di canna

2 cucchiai di sakè

Preparazione

Taglia il pollo a cubetti. Scalda una padella a fuoco medio con un due cucchiai di olio e fai cuocere il pollo.

Mentre il pollo cuoce, prepara la salsa teriyaki fatta in casa. In un pentolino mescola la salsa di soia, il mirin, lo zucchero di canna e il sakè. Porta a ebollizione e regola i sapori a tuo piacimento.

Una volta cotto il pollo, versa la salsa teriyaki sopra il pollo nella padella. Lascia cuocere fino a quando la salsa si addensa e ricopre il pollo.

Prepara il riso basmati seguendo le istruzioni sulla confezione. Cuocilo a fuoco moderato in una pentola con acqua, copri con un coperchio. Una volta cotto, sgranalo con una forchetta.

Servi il pollo teriyaki su un letto di riso basmati cotto. Se desideri, aggiungi un po’ di salsa teriyaki extra e spolvera con semi di sesamo per un tocco di sapore in più.