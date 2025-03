Questa preparazione a base di purè di patate arricchito con tuorli d’uovo e leggermente dorata al forno conquista per la sua estetica raffinata e il gusto delicato. Spesso servite come contorno per carni o piatti delle grandi occasioni, aggiungono un tocco di raffinatezza a ogni tavola. La loro consistenza leggera e la crosta leggermente croccante le rendono un’alternativa ideale ai purè tradizionali o ai gratin. Facili da preparare con ingredienti semplici, queste patate regalano piacere ai commensali offrendo una nuova veste a un ingrediente quotidiano. Ecco i passaggi per realizzare delle patate duchessa degne dei migliori chef.

Ingredienti

1 kg di patate a pasta compatta

100 gr di burro ammorbidito

3 tuorli d’uovo

un pizzico di noce moscata

Sale e pepe q.b.

latte q.b. (opzionale).

Patate duchessa: preparazione

Sbucciate e tagliate le patate, quindi cuocetele in una grande casseruola con acqua bollente salata fino a quando saranno morbide. Scolatele e schiacciatele con uno schiacciapatate fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Incorporate il burro ammorbidito, i tuorli d’uovo, un pizzico di noce moscata, sale e pepe al purè ancora caldo. Mescolate bene fino a ottenere un composto uniforme e leggermente compatto. Se la consistenza risulta troppo densa, aggiungete un po’ di latte per ammorbidirla. Preriscaldate il forno a 180°C. Trasferite il purè in una sac à poche e formate piccoli mucchietti a spirale su una teglia rivestita con carta forno. Infornate per 15-20 minuti, finché le patate duchessa saranno dorate e leggermente croccanti. Servite subito e gustatevi questa elegante delizia.

