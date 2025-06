Il cannolo gelato è la fusione perfetta tra tradizione e freschezza, che conserva l’anima del cannolo adattandosi al caldo. Questo dolce nasce dal desiderio di gustare il cannolo (scopri la ricetta del cannolo classico) anche d’estate, senza rinunciare alla sua croccantezza. Perfetto per cene all’aperto, feste in famiglia o semplicemente per concedersi un piacere goloso, il cannolo gelato può essere farcito con gelato alla ricotta o nelle varianti al pistacchio o cioccolato, secondo i propri gusti.

Oltre a essere squisito, è un piacere per gli occhi: immagina un cannolo dorato, riempito di gelato che si scioglie lentamente, decorato con granella di pistacchio, scaglie di cioccolato o frutta candita. Può essere preparato in anticipo e farcito all’ultimo momento per mantenerne la croccantezza. È anche un ottimo modo per rivisitare un classico italiano con un tocco di modernità e freschezza.

Ingredienti (per 6 cannoli gelati)

Per le cialde:

250 gr di farina

30 gr di zucchero

30 gr di burro o strutto

1 uovo

50 ml di marsala o vino bianco secco

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di cacao (facoltativo)

Olio per friggere

Per il ripieno gelato:

500 gr di gelato alla ricotta (o al pistacchio o al cioccolato)

Gocce di cioccolato, granella di pistacchio, frutta candita per decorare

Preparazione

Mescola farina, zucchero, sale e cacao. Aggiungi burro, uovo e marsala. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Lascia riposare l’impasto per 1 ora in frigorifero. Stendi l’impasto in modo sottile, ritaglia dei cerchi e avvolgili intorno ai tubi metallici per cannoli. Friggi in olio caldo finché non sono dorati. Scola su carta assorbente e lascia raffreddare. Poco prima di servire, riempi ogni cialda con il gelato aiutandoti con una sac à poche. Livella le estremità e decora con granella, frutta candita o scaglie di cioccolato. Per mantenerli croccanti, farcisci i cannoli all’ultimo momento. Servi ben freddi, magari accompagnati da un espresso o da un limoncello.

Leggi anche Granita siciliana fatta in casa: la ricetta

Leggi anche Gelato fatto in casa, con e senza la gelatiera