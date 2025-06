Il riso freddo alla tirolese può essere servito come contorno per grigliate, piatto leggero a pranzo o parte di un buffet. La sua versatilità è uno dei suoi punti forti. Alla base troviamo il riso a chicco lungo cotto, arricchito da ingredienti locali come speck, cipolla, peperone o formaggio. Erbe fresche come erba cipollina o prezzemolo non possono mancare. In Tirolo si dà grande importanza ai prodotti stagionali e regionali, il che dona autenticità al piatto. La preparazione è semplice e adatta anche ai principianti. È una ricetta molto amata da escursionisti e appassionati di picnic, poiché si trasporta bene e risulta gustosa anche fredda.

Ingredienti (per 4 porzioni)

250 gr di riso a chicco lungo

100 gr di speck tirolese a dadini

1 peperone rosso

1 cipolla piccola

2 cetriolini sottaceto

100 gr di formaggio di montagna a cubetti

2 cucchiai di erba cipollina fresca tritata

3 cucchiai di aceto di mele

4 cucchiai di olio di semi di girasole

Sale e pepe a piacere

Riso freddo alla tirolese: preparazione

Cuocere il riso in acqua salata seguendo le istruzioni della confezione, scolarlo e lasciarlo raffreddare completamente. Rosolare lo speck in padella senza grassi fino a renderlo croccante, quindi lasciarlo raffreddare. Tagliare a dadini peperone, cipolla, cetriolini e formaggio. Versare il riso in una ciotola capiente, aggiungere verdure, speck, formaggio ed erba cipollina. Mescolare aceto, olio, sale e pepe e versare il condimento sull’insalata. Amalgamare bene il tutto e lasciar riposare in frigo per almeno 30 minuti. Aggiustare di sale e pepe prima di servire e, se si desidera, guarnire con erbe fresche.

Leggi anche Riso freddo alle verdure

Leggi anche Riso freddo con verdure e tonno