Con la loro crosta dorata, l’interno soffice e il gusto deciso del formaggio, gli scones rappresentano un grande classico della cucina da forno britannica. Perfetti per un brunch, un picnic o un tè pomeridiano, si sposano bene con zuppe, insalate o semplicemente con una spalmata di burro.

Tanta bontà racchiusa in altrettanta semplicità: pochi ingredienti da dispensa e una buona dose di cheddar stagionato, e il gioco è fatto: in meno di 20 minuti gli scones salati sono pronti. L’aggiunta di senape in polvere o un pizzico di peperoncino dona un tocco speziato che bilancia la ricchezza del formaggio. Che siano appena sfornati o riscaldati il giorno dopo, gli scones sono uno spuntino versatile che non delude mai.

Ingredienti

225 gr di farina autolievitante

Un pizzico di sale

55 gr di burro freddo a cubetti

25–50 gr di cheddar stagionato grattugiato (a piacere)

150 ml di latte (e un altro po’ per spennellare)

Facoltativo: ½ cucchiaino di senape in polvere o peperoncino in polvere

Preparazione

Preriscalda il forno a 220°C (200°C ventilato). Ungi leggermente una teglia. In una ciotola capiente, unisci farina e sale. Aggiungi il burro e sfregalo con la punta delle dita fino a ottenere un composto simile a briciole. Aggiungi il formaggio grattugiato e le spezie facoltative. Versa gradualmente il latte, mescolando con un coltello o spatola, fino a ottenere un impasto morbido. Trasferisci l’impasto su un piano infarinato e impasta delicatamente per compattarlo. Appiattiscilo con le mani fino a ottenere uno spessore di circa 2 cm. Usa un tagliapasta di 5 cm per formare i dischi. Reimpasta i ritagli per usarli tutti. Disponi gli scones sulla teglia e spennella la superficie con un po’ di latte. Inforna per 12–15 minuti, finché non saranno gonfi e dorati. Lasciali raffreddare su una gratella e servili tiepidi con burro oppure gustali così come sono!

