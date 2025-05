Hai poco tempo per preparare la cena ma non vuoi rinunciare a un piatto goloso? Questo primo è perfetto! Si prepara facilmente e in pochissimi minuti e il risultato è garantito. Anche se dovessi avere degli ospiti imprevisti, sarai sicura di fare bella figura. È perfetto per ogni occasione e ideale nei periodi un po’ più caldi. La dolcezza dei pomodorini ciliegini si combina armoniosamente con la cremosità della ricotta, mentre il limone aggiunge una nota vivace che bilancia i sapori. Il basilico dona un aroma irresistibile alla pasta. Questa ricetta è apprezzata per la sua semplicità e rapidità di preparazione, pur offrendo un’esperienza gustativa raffinata. Ecco ingredienti e passaggi per prepararla.

Ingredienti

500 gr di pasta (corta o lunga a seconda delle tue preferenze)

300 gr di pomodorini ciliegini

200 gr di ricotta

150 gr di parmigiano grattugiato

la scorza di un limone

foglie di basilico q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione della pasta

Prendi un mixer e frulla i pomodorini ciliegini, la ricotta, il parmigiano grattugiato, la scorza del limone, il basilico, l’olio extravergine d’oliva, il sale e il pepe finché non otterrai una crema. Versa la crema ottenuta in una padella ampia. Nel frattempo, in una pentola con abbondante acqua salata fai cuocere la pasta secondo le indicazioni contenute nella confezione. Scolala al dente direttamente nella padella dove hai versato precedentemente la crema. Se dovesse essere necessario, aggiungi un po’ di acqua di cottura. Mescola il tutto per un minuto così da far amalgamare bene i sapori. Servi immediatamente.

