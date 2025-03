Questa ricetta, tipica della regione mediterranea, combina la dolcezza dei piselli freschi con la generosità della pasta per creare un’armonia di sapori irresistibile. Adattata alla cucina quotidiana, questa ricetta è al tempo stesso rapida da preparare e ricca di sapore. In Italia, spesso viene arricchita con ingredienti come la pancetta o il parmigiano per renderla ancora più saporita. Ideale per sfruttare al meglio i prodotti di stagione, questa ricetta rappresenta un’ode alla semplicità culinaria italiana. Lasciati trasportare sotto il sole primaverile, preparando un piatto che delizierà grandi e piccini. Ecco la lista degli ingredienti e i passaggi per realizzare questa deliziosa ricetta.

Ingredienti

300 gr di pasta (preferibilmente penne o fusilli)

300 gr di piselli freschi o surgelati

100 gr di pancetta (facoltativo per una versione vegetariana)

1 cipolla media

50 gr di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio d’oliva

sale e pepe q.b.

Pasta e piselli: preparazione

Cuocere la pasta in una grande pentola di acqua salata bollente, seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolarla, conservando un mestolo di acqua di cottura. In una padella, scaldare l’olio d’oliva. Aggiungere la cipolla tritata finemente e farla soffriggere fino a renderla trasparente. Unire i piselli (freschi o scongelati) alla padella e cuocere per circa 5 minuti. Se si utilizza la pancetta, aggiungerla ora per farla diventare leggermente croccante. Aggiungere la pasta scolata nella padella con i piselli. Mescolare bene affinché i sapori si amalgamino e regolare la consistenza con un po’ di acqua di cottura, se necessario. Togliere la padella dal fuoco, quindi aggiungere il parmigiano grattugiato. Mescolare delicatamente. Condire con sale e pepe, quindi servire immediatamente.

