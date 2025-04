Questa pasta, ricca di colori e sapori, mette in risalto ingredienti emblematici del Mediterraneo: i pomodori secchi donano una nota dolce e intensa; la salsiccia arricchisce la ricetta con una profondità golosa, mentre il pecorino, formaggio dal gusto deciso, corona il tutto con la sua nota salata e leggermente pungente.

La magia di questa ricetta risiede nel suo equilibrio perfetto tra semplicità e raffinatezza. Fa affidamento su prodotti accessibili trasformando un semplice pasto in un’esperienza gastronomica memorabile. Facile da preparare, questo piatto è perfetta sia per un pranzo improvvisato che per una cena tra amici.

Ingredienti

400 gr di pasta (preferibilmente corta)

400 gr di salsiccia

olio d’oliva q.b.

aglio q.b.

pomodori secchi q.b.

100 gr di pecorino grattugiato

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

120 gr mandorle pelate

Pasta pomodori secchi, salsiccia e pecorino: preparazione

In una padella grande fai soffriggere aglio e olio e poi aggiungi la salsiccia spezzettata. Falla rosolare finché non diventa dorata e croccante. In un mixer frulla il pecorino, il parmigiano, le mandorle pelate, un goccio d’olio e i pomodori secchi. Nel frattempo in una pentola con acqua salata fai cuocere la pasta ( (penne, fusilli, paccheri ecc.) secondo le indicazioni sulla confezione. Quando è cotta, scolala e versala nella padella dove hai rosolato precedentemente la salsiccia. Aggiungi la crema di pomodorini secchi che hai ottenuto e mescola il tutto fino a quando gli ingredienti non sono perfettamente amalgamati. Se la pasta non ti sembra abbastanza cremosa, aggiungi un po’ di acqua di cottura. Servi subito.

