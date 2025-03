La pasta alla francescana combina ingredienti rustici e autentici per offrire un’esperienza culinaria appagante. La ricetta varia a seconda delle regioni, ma spesso include elementi come la salsiccia, i funghi e la panna, che si combinano armoniosamente per regalare un gusto unico. Facile da preparare, questo piatto è perfetto per pranzi in famiglia o cene tra amici. Ecco una versione classica di questa ricetta.

Ingredienti (per 4 persone)

400 gr di pasta corta (penne, rigatoni o casarecce)

200 gr di salsiccia (o impasto per salsicce)

200 gr di funghi (porcini o champignon)

1 cipolla o 1/2 scalogno

1 spicchio d’aglio

1/2 bicchiere di vino bianco secco

200 ml di panna fresca

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva

Sale, pepe e prezzemolo fresco tritato

Pasta alla francescana: preparazione

Pulire e tagliare i funghi a pezzi. Tritare la cipolla e l’aglio. Rimuovere la pelle dalla salsiccia e sbriciolarla.

In una grande padella, scaldare un filo d’olio d’oliva. Aggiungere la cipolla e l’aglio, facendoli soffriggere fino a renderli traslucidi. Unire la salsiccia sbriciolata e farla dorare. Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare.

Aggiungere i funghi nella padella e cuocerli fino a che non rilasciano la loro acqua. Unire il concentrato di pomodoro e la panna fresca. Mescolare bene e lasciare cuocere a fuoco lento per 5 minuti. Condire con sale, pepe e prezzemolo.

Nel frattempo, cuocere la pasta in una grande pentola con acqua bollente salata, seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolarla, riservando un po’ di acqua di cottura.

Aggiungere la pasta nella padella con la salsa. Mescolare bene per amalgamare, aggiungendo un po’ di acqua di cottura se necessario. Spolverare con parmigiano grattugiato e servire caldo.

