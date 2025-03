La pasta alla cenere è perfetta per una cena veloce o un’occasione speciale, valorizza la semplicità degli ingredienti offrendo al contempo un gusto sofisticato. Il gorgonzola dona un’inconfondibile cremosità e un carattere deciso, mentre le olive aggiungono una sfumatura mediterranea leggermente sapida. Ideale con pasta corta come penne, fusilli o rigatoni, questo piatto conquista per il suo equilibrio e la facilità di preparazione. Ecco la ricetta dettagliata.

Ingredienti

300 gr di pasta (rigatoni, penne, fusilli)

150 gr di gorgonzola (dolce o piccante, a seconda delle preferenze)

100 ml di panna fresca

1 spicchio d’aglio

80 gr di olive nere denocciolate

2 cucchiai di olio d’oliva

pepe nero macinato q.b.

Qualche foglia di basilico fresco (opzionale)

Pasta alla cenere: preparazione

Cuoci la pasta in una grande pentola di acqua salata bollente seguendo le indicazioni sulla confezione, finché non sarà al dente. Scolala conservando una tazza di acqua di cottura.

In una padella, scalda l’olio d’oliva a fuoco medio e aggiungi l’aglio schiacciato. Lascialo insaporire per qualche minuto, poi rimuovilo.

Aggiungi il gorgonzola a pezzetti e la panna fresca nella padella. Mescola delicatamente fino a quando il formaggio non si sarà completamente sciolto e la salsa risulterà omogenea.

Incorpora le olive nere tagliate a rondelle e mescola. Se la salsa risulta troppo densa, aggiungi un po’ di acqua di cottura della pasta per regolarne la consistenza.

Versa la pasta scolata nella padella e amalgama bene per ricoprirla con la salsa. Lascia cuocere a fuoco basso per un minuto.

