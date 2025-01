La pasta con cime di rapa e ceci è un piatto classico della tradizione meridionale, particolarmente di Puglia e Campania. Sebbene nasca come pietanza semplice e povera, la combinazione di legumi e verdura è irresistibile e si presta facilmente a personalizzazioni (pomodorini secchi, frutta a guscio, filetti di acciughe). Perfetto durante la stagione invernale, quando le cime di rapa sono al loro meglio, questo piatto è ideale per una cena con amici o in famiglia, portando in tavola un mix di sapori robusti e un tocco di cremosità, grazie all’inserimento finale della burrata che si scioglie delicatamente. Le cime di rapa, ricche di vitamine e antiossidanti, e i ceci, fonte di proteine vegetali, fanno di questa preparazione un piatto non solo saporito, ma anche nutriente e salutare.

Ingredienti per 4 persone

400 g di spaghetti

500 g di cime di rapa

300 g di ceci

1 scalogno

2 carote

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino fresco

50 g di nocciole tostate

Olio extravergine d’oliva q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Sale q.b.

100 g di burrata fresca (un pezzetto per ogni piatto)

Preparazione

Inizia lavando bene le cime di rapa e separando le foglie dalle cime più dure. Tagliale a pezzi.

Affetta finemente lo scalogno e soffriggilo in una padella, assieme all’aglio e al peperoncino, con un filo di olio extravergine d’oliva fino a farlo diventare dorato.

Frulla le foglie di cime di rapa con un po’ di acqua di cottura della pasta, fino ad ottenere una crema liscia e vellutata.

Aggiungi nella padella le cime di rapa tagliate a pezzi saltandole per qualche minuto.

Cuoci i ceci in acqua bollente con uno spicchio d’aglio e le carote. Una volta cotti, scolali e saltali nella padella.

Trita le nocciole tostate e aggiungile al composto.

Cuoci gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolali al dente e saltali con la crema di cime di rapa preparata precedentemente.

Unisci i ceci alla pasta, mescolando bene per amalgamare i sapori.

Impiattamento

Per un tocco finale cremoso, posiziona un pezzetto di burrata fresca al centro di ogni piatto. Quando la pasta è ancora calda, la burrata si scioglierà leggermente, aggiungendo una consistenza morbida e avvolgente. Un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo e un pizzico di prezzemolo fresco tritato renderanno il piatto ancora più invitante.

Leggi anche Orecchiette alla positanese: la ricetta

Leggi anche Spaghetti alla Corte d’Assise: la ricetta tipica calabrese