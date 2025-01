Le polpette di merluzzo alla siciliana, piatto classico della cucina mediterranea, uniscono gusto, equilibrio e facilità di preparazione. Il merluzzo, pesce dalle carni magre e facilmente digeribili, è ricco di Omega-3, utili a eliminare il colesterolo cattivo ed aumentare quello buono. Ideale per una cena in famiglia o un per un aperitivo sfizioso con gli amici.

Ingredienti

500 g di filetti di merluzzo (freschi o surgelati)

1 uovo

100 g di mollica di pane (preferibilmente raffermo)

2 cucchiai di pangrattato

1 cucchiaino di sale

2 cucchiai di prezzemolo tritato

5 foglie di menta fresca

1 spicchio d’aglio

10-12 olive nere (sminuzzate)

1 cucchiaio di capperi (facoltativi)

300 g di pomodorini ciliegini

Olio extravergine d’oliva q.b.

Farina per infarinare le polpette

Preparazione

Prepara la mollica di pane: bagnala con un po’ d’acqua e strizzala bene. In una terrina, unisci il merluzzo pulito e tritato, la mollica di pane, l’uovo, il prezzemolo tritato, la menta sminuzzata e sale. Mescola bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo .

Aggiungi il pangrattato e continua a mescolare fino a che il composto non risulti ben compatto.

Forma delle piccole polpettine, infarinale leggermente e mettile da parte.

In una padella capiente, scalda un filo d'olio d'oliva con uno spicchio d'aglio schiacciato e, quando l'aglio sarà dorato, aggiungi le polpettine. Cuocile per circa 10 minuti, girandole delicatamente, finché non saranno dorate e croccanti su tutti i lati.

Togli le polpettine e, nella stessa padella, aggiungi i pomodorini tagliati a metà, le olive sminuzzate e, se desideri, i capperi. Fai cuocere il sugo per 15 minuti, aggiungendo, se necessario, un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza.

Servi le polpettine calde, magari accompagnate da una fresca insalata mista o da un contorno di verdure grigliate.

Puoi decorare le polpettine con qualche foglia di menta fresca e servire con fette di pane casereccio tostato.

