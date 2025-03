Questo piatto squisito combina teneri pezzi di carne con una ricca salsa di pomodoro, profumata di aglio, origano e capperi. La semplicità della ricetta non toglie nulla alla sua profondità gustativa, ogni ingrediente è selezionato per la sua capacità di esaltare il gusto dell’insieme. La ricetta trova le sue origini nelle case siciliane dove si sfruttavano al meglio i prodotti locali disponibili. Ideale per i pasti in famiglia o tra amici, la carne alla pizzaiola alla siciliana evoca l’ospitalità e la convivialità delle tavole italiane. Spesso accompagnata da patate arrosto o verdure grigliate, offre un’esperienza culinaria confortante e autentica.

Ingredienti

4 fette di carne di manzo (entrecôte o bistecca)

1 lattina di pomodori pelati (400 g)

2 spicchi d’aglio

1 cipolla

2 cucchiai di capperi

1 cucchiaio di origano secco

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Prezzemolo fresco (per guarnire)

Preparazione

Scalda un filo d’olio d’oliva in una grande padella a fuoco medio.

Aggiungi le fette di carne e falle dorare su entrambi i lati. Rimuovile dalla padella e mettile da parte.

Nella stessa padella, aggiungi la cipolla tritata e gli spicchi d’aglio sminuzzati. Falli rosolare finché non diventano dorati.

Aggiungi i pomodori pelati e schiacciali leggermente con un cucchiaio di legno. Lascia sobbollire per 10 minuti.

Incorpora i capperi e l’origano secco. Condisci con sale e pepe a piacere.

Rimetti le fette di carne nella padella e lascia cuocere a fuoco basso per circa 15-20 minuti, finché la carne non diventa tenera e impregnata dei sapori della salsa.

Servi la carne alla pizzaiola calda, guarnita con prezzemolo fresco tritato, accompagnata da patate arrosto o verdure grigliate.

