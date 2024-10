Leggi anche Polpette di cicoria e patate: la ricetta

Ingredienti

patate 350 gr

caciocavallo 85 gr

pangrattato 70 gr

prezzemolo q.b.

1 uovo

1 spicchio di aglio

sale e pepe q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Lava le patate e mettile a cuocere con la buccia in una pentola grande con acqua. Quando sono cotte, spegni il fuoco, mettile in una ciotola e pelale.

Sbuccia l’aglio, privalo del cuore e tritalo finemente.

Prendi un’altra ciotola e con uno schiacciapatate trasforma ogni patate in purea, aggiungi il caciocavallo, l’uovo, il sale e il pepe e inizia a mescolare con un cucchiaio. Unisci anche prezzemolo e l’aglio tritati e dai un’altra mescolata. Infine il pangrattato, mescolando ancora.

Se non hai fretta, copri il composto e lascialo riposare in frigo per circa 30 minuti, altrimenti ungiti le mani con un filo d’olio e lavora subito il composto con le mani. Prendi una piccola porzione di composto alla volta e dalle una forma ovale un po’ schiacciata.

Quando le polpette sono pronte, riponile in frigo per mezzora.

Metti a scaldare un po’ di olio in una padella ampia e versa le polpette ottenute (un po’ per volta). Falle cuocere a fiamma media da un lato e dall’altro finché non saranno ben dorate.

Asciugale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e servi ben calde.