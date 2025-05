La storia della sguschenka risale al XIX secolo, quando divenne popolare grazie alla sua lunga conservabilità e praticità. In Russia, il latte condensato ha acquisito uno status iconico, diventando un ingrediente fondamentale per ricette tradizionali come la torta al miele.

Preparare il latte condensato in casa è un processo che richiede pazienza, ma ricompensa con un sapore ricco e naturale. A differenza delle versioni industriali, il latte condensato fatto in casa non contiene additivi artificiali né conservanti. Può essere utilizzato come base per creme, aggiunto al caffè o semplicemente gustato al cucchiaio.

Esistono diversi metodi per preparare il latte condensato, ma la ricetta classica prevede solo due ingredienti: latte e zucchero. L’evaporazione lenta dei liquidi permette di ottenere una consistenza densa e un delicato colore caramello. È importante rispettare le giuste proporzioni e tecniche di cottura per ottenere un risultato perfetto.

Ingredienti

1 litro di latte intero

300 gr di zucchero

Un pizzico di vaniglia (opzionale)

Sguschenka: preparazione

In una casseruola con fondo spesso, mescolare il latte e lo zucchero. Portare a ebollizione a fuoco medio, mescolando continuamente. Abbassare la fiamma al minimo e cuocere, mescolando di tanto in tanto, per circa 2 ore. Quando la miscela si sarà addensata e avrà assunto un colore cremoso, togliere dal fuoco. Lasciare raffreddare e trasferire in un vasetto sterilizzato. Conservare in frigorifero.

Leggi anche Torta Mozart: la ricetta austriaca

Leggi anche Laugenbrot: la ricetta tedesca