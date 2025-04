Preparati con ingredienti di alta qualità, come pomodori freschi, basilico e parmigiano, questi paccheri si distinguono per la loro salsa cremosa e il gusto autentico. La ricetta, pur sofisticata, rimane accessibile e può essere realizzata in una cucina casalinga con un po’ di pazienza e amore per la gastronomia. Seguendo i passaggi precisi e rispettando le proporzioni, potrete ricreare questo piatto iconico che delizierà i vostri ospiti. Ecco gli ingredienti necessari e i passaggi per la preparazione, ispirati ai consigli di esperti culinari.

Ingredienti

400 gr di paccheri

300 gr di pomodori San Marzano

300 gr di pomodorini ciliegini

300 gr di pomodori piccadilly

foglie di basilico fresco q.b.

50 gr di parmigiano grattugiato

90 gr di burro

50 ml di olio extravergine d’oliva

1 spicchio di aglio

sale e pepe q.b.

Paccheri alla Vittorio: preparazione

Tagliate i pomodori a pezzi e conditeli con sale, pepe e un filo d’olio d’oliva. Lasciateli marinare per 30 minuti. Nel frattempo, fate rosolare uno spicchio d’aglio in una padella con un po’ di olio d’oliva. Aggiungete i pomodori marinati e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 40 minuti. Una volta cotti, frullate i pomodori fino a ottenere una salsa liscia, quindi passatela al setaccio per eliminare eventuali pezzi. Cuocete i paccheri in una grande pentola di acqua bollente salata fino a quando non saranno al dente. Scolateli e tenete da parte un po’ dell’acqua di cottura. In una padella, mescolate i paccheri con la salsa di pomodoro. Aggiungete il burro e il parmigiano grattugiato, quindi mescolate delicatamente per ricoprire bene la pasta. Se necessario, aggiungete un po’ dell’acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa. Completate con foglie di basilico fresco e un filo d’olio d’oliva.

