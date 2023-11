Come preparare le melanzane alla mozzarella

L e melanzane alla mozzarella sono un piatto gustosissimo, che a tavola fa fa felici proprio tutti. Sono perfette anche per una cena con ospiti. Ecco come prepararle.

Ingredienti

6 melanzane

3 mozzarelle

4 cucchiai di farina

3 cucchiai di pomodori pelati

sale e pepe q.b.

olio per friggere

100 gr di parmigiano grattugiato

Preparazione

Pelare e affettare le melanzane. Metterle in un colapasta e spolverizzare con sale per far perdere l’acqua di vegetazione.

Passarle nella farina e friggerle in olio bollente, condire ancora bollenti con sale.

Disporle in una pirofila, spolverizzare con parmigiano, mettere sopra la mozzarella a fette e completare con i pomodori pelati.

Infornare a forno caldo per 10 minuti.