Come preparare la delizia al limone

L a delizia al limone è un dolce tipico della tradizione campana. Soffice e delicato, è perfetto per concludere una cena senza appesantirsi troppo. La ricetta per prepararlo è complessa e impegnativa ma il risultato ti ripagherà di tutta la fatica.

Ingredienti

Per il Pan di Spagna:

150 gr di uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero semolato

100 gr di farina 00

50 gr di fecola di patate

½ bacca di vaniglia

Per la crema pasticcera:

4 tuorli

100 gr di zucchero

30 gr di farina

½ litro di latte

buccia di limone grattugiata

Per la crema al limone:

2 tuorli

40 gr di zucchero

40 gr di succo di limone

la scorza grattugiata di un limone

40 gr di burro

Per la bagna al limoncello:

30 gr di acqua

30 gr di zucchero

50 gr di limoncello

la buccia grattugiata di ½ limone

Per la farcitura:

200 gr di crema pasticcera

½ dose di crema al limone (100 gr circa)

30 gr di limoncello

30 gr di panna montata

Per la glassa:

200 gr di crema pasticcera

½ dose di crema al limone (100 gr circa)

80 gr di panna montata

30 gr di latte

Preparazione

Per prima cosa prepara il Pan di Spagna. Con le fruste elettriche o con la planetaria, monta le uova con lo zucchero e i semi estratti dalla bacca di vaniglia. Devi ottenere un composto spumoso. Prendi una ciotola e setaccia la farina insieme alla fecola, poi incorporale all’impasto e mescola delicatamente dal basso verso l’alto aiutandoti con una spatola. Taglia l’impasto in diverse cupolette, versale in uno stampo da otto in alluminio leggermente unto e falle cuocere in forno statico per 15 minuti a 180° gradi (o 170° in forno ventilato). Una volta cotte, falle raffreddare per qualche minuto, poi rimuovile delicatamente dalla teglia, rovesciale su un foglio di carta forno e coprile con pellicola.

Ora prepara la crema al limone. Grattugia la scorza di limone e in una ciotola e coprila con il succo. Lascia in infusione 5-10 minuti. A parte, monta i tuorli con lo zucchero fino a renderli spumosi, aggiungi l’infusione di limone e scalda sul fuoco, mescolando continuamente e senza portare a bollore. Lascia intiepidire e aggiungi il burro a dadini. Frulla il tutto con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia e copri con della pellicola prima di riporre in frigo.

A questo punto, prepara la crema pasticcera. In una casseruola lavora i tuorli con lo zucchero con un cucchiaio di legno. Aggiungo la farina poco alla volta continuando sempre a mescolare. Il composto dovrà essere amalgamato bene. Scalda il latte fino a che non sarà bollente, versando dentro un po’ di buccia di limone grattugiata. Versa a filo il latte nel composto, sempre mescolando. Poni sul fuoco il composto e continua a mescolare. Fai sobbollire per 3-4 minuti, poi togli dal fuoco la crema, perfettamente liscia, e versala in una terrina. Coprila con pellicola alimentare fino a che si raffredda. Sistemala in frigorifero.

È il momento di preparare la bagna al limoncello che otterrai facendo bollire la buccia di limone con acqua e zucchero. Togli dal fuoco e mescola, poi fai raffreddare.

Adesso inizia ad assemblare il dolce. In una ciotola versa metà della crema al limone e metà della crema pasticceria, poi unisci 30 grammi di panna montata e il limoncello. Mescola il tutto, versa nella sac-à-poche, fora la base delle cupolette e farciscile delicatamente. Gira le delizie, forale con uno stuzzicadenti in più punti e con l’aiuto di un pennello imbevi le cupolette con la bagna al limone. Mettile da parte.

In un’altra ciotola prepara la glassa di copertura, mescolando l’altra metà della crema al limone e della crema pasticcera con 80 grammi di panna montata e 30 grammi di latte. Copri le delizie con abbondante glassa di copertura, rimuovi quella in eccesso e ponile una a una su un piatto da portate.

Lascia riposare le delizie in frigo per almeno 8-10 ore, poi decorale con ciuffetti di panna montata e foglie di menta prima di servire.