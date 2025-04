Questo pane spugnoso e leggermente acidulo è preparato con farina di teff, un cereale senza glutine originario degli altipiani dell’Africa orientale. L’injera gioca un ruolo centrale nei pasti etiopi, fungendo da accompagnamento per gustare vari piatti come il Doro Wat o il Tibs. La sua consistenza unica e il suo sapore fermentato derivano da un processo di preparazione meticoloso che include una fermentazione di diversi giorni. Ecco gli ingredienti necessari e i passaggi per preparare l’injera.

Ingredienti

Per 4 persone:

200 gr di farina di teff

750 ml di acqua

½ cucchiaino di sale

½ cucchiaino di lievito secco attivo (facoltativo, per accelerare la fermentazione)

Injera: preparazione

In una grande ciotola, mescolate la farina di teff con l’acqua tiepida fino a ottenere una pastella liscia e leggermente liquida, simile a quella delle crêpes. Coprite la ciotola con un canovaccio pulito o con una pellicola trasparente perforata per consentire il passaggio dell’aria. Lasciate riposare l’impasto a temperatura ambiente per 2-3 giorni. Durante questo periodo si formeranno delle piccole bolle sulla superficie e l’odore diventerà leggermente acidulo, segno che l’impasto è pronto. Una volta fermentato l’impasto, eliminate l’acqua lattiginosa formatasi in superficie. Prelevate un cucchiaio di impasto fermentato e mescolatelo con una piccola quantità di acqua calda per formare una purea densa. Lasciate raffreddare, poi incorporatela nell’impasto principale per migliorarne la consistenza e il sapore. Scaldate una padella antiaderente o una piastra di ghisa. Versate una piccola mestolata di impasto al centro della padella calda e inclinatela per distribuirlo uniformemente. Coprite la padella e lasciate cuocere a fuoco basso fino a quando si formeranno bolle su tutta la superficie e la parte superiore sarà cotta (circa 2-3 minuti). Ricordate che l’injera deve rimanere umida in superficie.

