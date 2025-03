Questi bastoncini dorati e croccanti hanno una lunga storia, risalente alla dinastia Song, e sono tradizionalmente accompagnati da latte di soia o zuppa di riso. La consistenza unica e il sapore degli yóutiáo sono amati non solo in Cina ma anche in molti altri paesi asiatici. Sebbene il processo per prepararli sembri semplice, la lavorazione dell’impasto e la tecnica di frittura richiedono precisione per garantire una crosta croccante e un interno morbido. Come cibo popolare, gli yóutiáo sono presenti sia nei mercati che nelle cucine di casa. Ecco la ricetta tradizionale per prepararli.

Ingredienti

Farina: 500 g

Acqua: 300 ml (tiepida)

Uovo: 1

Lievito chimico: 10 g

Sale: 5 g

Olio da cucina: quanto basta (per impastare e friggere)

Yóutiáo: preparazione

Mescola la farina, il lievito chimico e il sale in una ciotola. Aggiungi l’uovo e l’acqua tiepida, mescolando fino a ottenere un impasto. Durante la lavorazione, incorpora un cucchiaio di olio per rendere l’impasto più elastico.

Copri l’impasto con una pellicola trasparente o un panno umido e lascialo riposare per 1 ora, per consentire una corretta lievitazione. Un impasto ben riposato sarà più facile da modellare e avrà una consistenza migliore.

Stendi l’impasto in un rettangolo di circa 1 cm di spessore e taglialo in strisce larghe circa 3 cm. Sovrapponi due strisce e premi delicatamente il centro con una bacchetta.

Riscalda l’olio in una pentola a circa 180°C. Allunga delicatamente le strisce di impasto premute e immergile nell’olio. Friggile girandole fino a ottenere una doratura uniforme.

Rimuovi gli yóutiáo dall’olio e lasciali sgocciolare su carta assorbente. Dopo un leggero raffreddamento, sono pronti per essere serviti.

