Ingredienti

500 gr di farina 00

200 gr di acqua

5 gr di lievito di birra fresco (o 2 gr secco)

130 gr yogurt greco bianco intero

10 gr sale

bicarbonato q.b.

40 gr di olio di semi

250 gr di paneer (o, in alternativa, un formaggio spalmabile o stracchino)

Preparazione

Nell’impastatrice versa la farina, l’acqua con il lievito sciolto, lo yogurt e il bicarbonato. Impasta a velocità bassa per circa 5 minuti.

Aggiungi il sale all’impasto e, dopo due minuti, versa l’olio a filo aumentando la velocità. Continua a impastare finché non otterrai un impasto liscio.

Metti l’impasto in un contenitore unto, coprilo e tienilo al caldo per circa due ore. Avrà raddoppiato il suo volume.

Dividi l’impasto in sette pezzi della stessa grandezza, poi forma dei panetti con le mani. Metti una generosa quantità di formaggio al centro. Piega i bordi sopra il formaggio e sigilla bene.

Copri i sette panetti e falli lievitare ancora per due ore.

Scalda una padella antiaderente (o in ghisa). Sul piano da lavoro, versa un po’ di farina e stendi i panetti aiutandoti con le mani prima e con il mattarello poi, dando una forma ovale a ognuno.

Fai cuocere un panetto alla volta sulla padella a fiamma medio-alta. Quando si formeranno bolle in superficie gira il pane dall’altra parte e continua la cottura per un altro minuto. Il pane sarà pronto quando le bolle saranno bruciacchiate.

Togli il cheese naan dalla padella e servilo.

Leggi anche Come fare pizza e pane senza glutine: tutte le farine alternative e le ricette

Leggi anche Come conservare il pane avanzato e cosa farci