Ricetta dell’hummus di carote con sesamo nero

L’hummus è una salsa a base di pasta di ceci e pasta di semi di sesamo, aromatizzate con olio di oliva, aglio, succo di limone, paprica, semi di cumino in polvere e prezzemolo finemente tritato. Questa crema, di origini antichissime, è largamente diffusa nei Paesi arabi ed è anche un classico della cucina israeliana.

Da noi viene proposta con la variante alle carote, delicata e dal colore arancione, da guarnire con una spolverata di semi di sesamo nero. Ottima da gustare spalmata su crostini con aperitivi o per accompagnare verdure crude (carote, sedano, finocchio, pomodoro, rapanelli), farcire piadine o accompagnare il falafel, le tipiche polpettine orientali a base di legumi.

Hummus di carote arrostite

Il primo passo per preparare la ricetta dell’hummus è lavare 8 carote di media dimensione sotto l’acqua corrente. Procedi pelandole e tagliandole a rondelle o a strisce affinché abbiano uno spessore di circa mezzo centimetro per facilitarne la cottura. Disponi le rondelle di carote in una pirofila ricoperta di carta da forno, aggiungi un filo d’olio evo, sale, pepe, rosmarino e 1/2 spicchio d’aglio. Gira il tutto con l’aiuto di un cucchiaio per far insaporire gli ingredienti e metti in forno preriscaldato a 180°C i per 30 minuti. Controlla la cottura e quando le carote saranno morbide potrai toglierle dal forno. Sgocciola 1 barattolo di ceci precotti, lavali, mettili in una ciotola e aggrega le carote cotte. Puoi decidere in base al tuo gusto, di togliere lo spicchio d’aglio precedentemente aggiunto oppure lasciarlo. Successivamente, spremi 1 limone, elimina i semi e versa il succo nel composto. Condisci con olio evo, pepe nero, sale, l’altra metà dello spicchio d’aglio, un pizzico di curcuma, la tahina e una manciata di paprika dolce o piccante, come preferisci. Utilizzando un frullatore ad immersione, riduci il tutto a una crema densa e vellutata, senza pezzetti. Se ti rendi conto che il composto non è abbastanza morbido, puoi aggiungere un po’ d’acqua. Per un tocco di gusto finale, metti in una padella antiaderente 2 cucchiai di semi di sesamo nero e lasciali tostare per pochi minuti. Disponi la crema in un piatto, guarnisci con una manciata di semi e servi il hummus di carote, se ti piace, con delle bruschette ottenute passando il pane a fette in forno con un filo d’olio, per qualche minuto.

Hummus di carote crude

Preparare l’hummus di carote crude non è l’ideale: se volete ottenere una crema liscia e morbida è meglio cuocere le verdure. Oltre all’opzione del forno, che come abbiamo visto vi consente di avere carote molto saporite, potete decidere di cuocere le verdure in padella per una decina di minuti, finché non saranno abbastanza morbide, o lessarle.

Una volta cotte, riunite tutti gli ingredienti e frullateli con un mixer o un frullatore a immersione seguendo la ricetta che trovate qui sopra. Per chi vuole tentare di realizzare l’hummus con carote crude, il consiglio è quello di grattugiarle, poi frullarle aggiungendo acqua al composto.

Hummus di carote e mandorle

Una variante rivisitata dell’hummus di carote è quello con l’aggiunta di mandorle. Riprendendo la ricetta dell’hummus di carote arrostite, usate lo stesso procedimento. Mettete nel mixer le mandorle e frullatele con olio e acqua, poi aggiungete le carote e regolate la consistenza, aggiungendo dell’acqua al bisogno.

Hummus di carote senza tahina

Preparare l’hummus di carote senza tahina è semplice: questo ingrediente, infatti, è una salsa di sesamo che insaporisce l’hummus, ma la crema si può preparare anche senza. Per rendere l’hummus più gustoso potete aggiungere alla fine i semi di sesamo, della curcuma e dell’olio di oliva. La tahina non è obbligatoria: se non avete questo ingrediente in casa, state tranquille, potete comunque preparare questa deliziosa ricetta.

Consigli

Queste semplici ricette di hummus di carote sono ottime da gustare anche il giorno dopo la preparazione, ma ricordati di aggiungere il sesamo solo alla fine affinché conservi la sua consistenza e il suo spiccato profumo.