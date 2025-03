Questo piatto combina la delicatezza dei gamberi con la consistenza unica e leggera della pasta kataifi, spesso usata per dolci orientali. Facili da preparare ma visivamente spettacolari, queste delizie conquistano per il contrasto tra la croccantezza esterna e la morbidezza interna. Servite solitamente con una salsa, come una crema al limone o un’emulsione allo yogurt, offrono un’esplosione di sapori al palato. Ideali per una tavola festosa o un aperitivo elegante, questi gamberi dorati e profumati consentono anche di esplorare abbinamenti originali. Ecco come preparare questa ricetta elegante.

Ingredienti

16 gamberi crudi, sgusciati (lasciando la coda intatta)

150 gr di pasta kataifi

50 gr di burro fuso

1 cucchiaio di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Salsa a scelta: crema allo yogurt e limone o salsa agrodolce

Gamberi in pasta kataifi: preparazione

Preriscalda il forno a 200°C. Se necessario, scongela la pasta kataifi e separa delicatamente i fili per ottenere una consistenza leggera e ariosa. Condisci i gamberi con sale e pepe. Prendi una piccola porzione di pasta kataifi e avvolgila accuratamente attorno a ciascun gambero, lasciando la coda libera per una presentazione elegante. Disponi i gamberi avvolti su una teglia foderata con carta da forno. Spennella leggermente ogni gambero con il burro fuso utilizzando un pennello da cucina. Aggiungi un filo di olio d’oliva per una croccantezza extra. Cuoci in forno per 10-12 minuti, finché la pasta non sarà dorata e croccante. Servi caldi, accompagnati dalla salsa che preferisci per esaltarne i sapori.

