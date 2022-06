Frozen yogurt: la ricetta per prepararlo a casa

L'estate ci fa venire voglia di un dolce fresco, che possa anche sostituire il pranzo. Impara a preparare il frozen yogurt così

Frozen yogurt, o yogurt gelato

Cos'è il frozen yogurt? Semplice, yogurt gelato. No, non stiamo parlando di gelato allo yogurt, è una cosa ancora diversa. Ci sono delle differenze, una su tutte il fatto che il frozen yogurt è meno calorico perché non è preparato come il gelato con l'aggiunta di panna.

Perfetto per la merenda, si può preparare alla frutta oppure bianco e aggiungere successivamente frutta secca o fresca, muesli, scaglie di cioccolato, caramelle, tutto quello che vi viene in mente!

Come si prepara il frozen yogurt

La preparazione del frozen yogurt non è complicata. Compra gli ingredienti: ti serviranno yogurt bianco intero (puoi preparare lo yogurt anche in casa, anche senza yogurtiera), zucchero di canna (1 cucchiaio per ogni vasetto e mezzo), succo di limone e latte.

Mescola in una ciotola tutti gli ingredienti, per 500 grammi di yogurt bianco, aggiungi 150 ml latte intero, 80 grammi di zucchero e 1/2 limone spremuto. Devi ottenere un risultato abbastanza omogeneo. Sposta poi il composto nel mixer e azionalo: deve diventare compatto, proprio come se fosse un gelato, ma attenzione a non esagerare o il rischio è che si smonti!

Riponi il composto in un contenitore ermetico in freezer, controllalo ogni tanto, ci vorranno circa un paio d'ore perché si indurisca completamente, ma se vuoi ogni tanto puoi girarlo con un cucchiaio in modo tale che non si formino cristalli di ghiaccio.

Frozen yogurt: le ricette

Se vuoi preparare il frozen yogurt alla frutta basta frullare quella che preferisci e aggiungerla al composto prima di metterlo nel congelatore. Ecco di seguito alcune semplici ricette:

