A lla frutta o alle creme, il gelato è il protagonista indiscusso dell’estate: il peccato di gola più diffuso con l’arrivo della bella stagione! Allora perché non sfruttalo anche per preparare tante nuove ricette per creare dolci con il gelato freschi e sfiziosi?

Prepariamo dolci a base di gelato

Sono tanti gli alimenti che nel corso della loro storia hanno subito una trasformazione. In particolare, il gelato, in origine, era fatto di frutta o di latte, messi a congelare ed aveva, quindi, una consistenza molto diversa dal gelato cremoso che conosciamo oggi.

Il gelato che noi tutti conosciamo oggi, che sia la vaschetta del supermercato o acquistato nella gelateria artigianale, è spesso fatto con latte, panna, zucchero e persino uova; così cremoso da essere ingrediente perfetto per farcire biscotti, pan di Spagna, bignè e cialde!

Ecco quindi un'idea geniale! Trasformare i tuoi dolci classici invernali preferiti in dessert freschi e golosi: una ricetta fresca per l'estate fatta con il gelato al gusto che preferisci di più!....Ancora dubbi sul risultato? Un dolce goloso all'ennesima potenza!

Le ricette tradizionali con il gelato

Ognuno di noi ha il suo gusto del cuore, il gelato preferito che magari sei riuscita a riprodurre a casa anche senza l'uso della gelatiera!

Allora, clicca qui, per fare in casa il gelato senza gelatiera! E resta con noi se vuoi conoscere le ricette di dolci con il gelato, facilissime da preparare in poche e semplici mosse; sono quelle che ricordano i dolci classici della pasticceria casalinga ma, preparati con un gelato cremoso già pronto come ingrediente principale! Qualche esempio?

Oltre alle ricette sopra elencate, ti mostriamo qui una "video raccolta di ricette", che ti mostrerà come è facile preparare in pochi minuti il dolce fresco con il gelato che ti è piaciuta di più!