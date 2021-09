P reparare i biscotti fatti in casa senza glutine non è una mission impossible: ecco la ricetta facile e golosa

Ecco come preparare dei biscotti senza glutine buoni e leggeri, in pochissimo tempo e in semplici mosse!

Questa ricetta dei biscotti senza glutine non è solo per chi segue la "dieta del celiaco" ma per tutti i golosi a cui piacciono i biscotti fatti in casa, da quelli da mangiare a colazione o a merenda, a quelli perfetti per accompagnare il caffè o un tè per concedersi un momento lieto e appetitoso.

Gli ingredienti dei biscotti senza glutine

I biscotti senza glutine hanno infatti tanti pregi e nessun difetto! Sono facili da preparare e in pochissimi minuti; friabili, leggeri perché fatti con farina di riso, margarina e uova; sono molto sfiziosi, per merito della granella di mandorle, le gocce di cioccolato e il profumo di arancia che regalano al palato un'esplosione di sapori e consistenze diverse e un sapore unico e goloso!!

Se non vedi l'ora di preparare questi biscotti senza glutine, non ti resta altro che leggere la ricetta qui di seguito ma, se vuoi velocizzare i tempi di preparazione ti consigliamo di mettere sul tuo tavolo da lavoro gli ingredienti già pesati e scaldare il forno al momento giusto!

Preparazione dei biscotti senza glutine

La prima cosa da fare è mescolare 250 gr di farina di riso setacciata in una ciotola con 60 gr di zucchero. Aggiungi 100 gr di margarina a temperatura ambiente e 1 uovo e inizia a lavorare il composto fino a raggiungere una consistenza omogenea e priva di grumi. Grattugia la scorza di mezza arancia non trattata lavata e asciugata e aggiungila al composto. Poi unisci 1/2 bustina di lievito in polvere e le gocce di cioccolato fondente. Riponi nel bicchiere di un frullatore a impulsi, una manciata di mandorle e tritale grossolanamente, poi aggregale all’impasto dei tuoi biscotti senza glutine, quindi impasta per amalgamarle al composto. Avvolgi l’impasto in uno strato di pellicola e lascia riposare in frigo per 20 minuti circa. Trascorso il tempo necessario, riponi il composto su una spianatoia e con l’aiuto di un po’ di farina di riso e di un mattarello tira prima la sfoglia e poi dai la forma che preferisci ai tuoi biscotti usando delle apposite formine. Oppure, crea delle palline con le mani e poi esercita una leggera pressione per appiattirle. Rivesti la teglia con della carta da forno, adagia i biscotti senza glutine e cuocili in forno statico, già caldo, a 180° C, per 10-15 minuti circa. Quando saranno dorati e gonfi, toglili dal forno e lasciali raffreddare per qualche minuto. I tuoi biscotti senza glutine sono pronti: se vuoi, puoi aggiungere un pizzico di cannella per rendere questa ricetta un po’ invernale oppure sostituire la scorza d’arancia con il limone. Buon appetito!