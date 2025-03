Il porridge, preparato principalmente con avena, è uno degli alimenti più nutrienti che si possano consumare a colazione. Da anni, viene consigliato come opzione ideale per iniziare la giornata grazie alla sua capacità di fornire energia a lungo termine e supportare diversi aspetti della salute. Oltre ai numerosi benefici per la salute, il porridge è incredibilmente versatile. Può essere personalizzato con frutta fresca, semi, noci e spezie come la cannella, rendendolo non solo nutriente, ma anche gustoso. Le varianti più salutari prevedono l’uso di latte a basso contenuto di grassi o alternative vegetali come il latte di mandorla o di avena​.

Porridge a colazione

Una delle migliori ricette per la colazione sana ed equilibrata di grandi e piccini è il porridge, in versione anglosassone oppure in versione (anzi molteplici versioni) di kasha, o kaša russa. Gli ingredienti base del porridge sono fiocchi di avena e latte, vaccino o vegetale. Questa preparazione è super nutriente e si presta a fare da base a moltissime sfiziose ricette. Con frutta secca e frutta fresca, cioccolato, cannella, semi oleosi…Puoi cambiare colazione ogni mattina, assicurandoti un buongiorno davvero salutare.

Porridge a colazione: perché fa bene

I nutrizionisti concordano: la prima colazione è il pasto più importante di tutta la giornata. Il porridge di avena fornisce tutti i nutrienti necessari per “riattivare” le energie e anche per risvegliare il metabolismo. E soprattutto si tratta di un piatto molto saziante, perfetto per tenere sotto controllo eventuali attacchi di fame a metà mattina. Vediamo tutti i benefici del porridge a colazione.

Le proprietà dell’avena

Il porridge fa bene perché il suo ingrediente base sono i fiocchi di avena. L’avena, in fiocchi e meglio ancora se integrali, è un eccellente cereale. Molto ricca di proteine e fibre, contiene anche i betaglucani attivi contro il colesterolo cattivo.

Con precisione, l’avena contiene tra il 13 e il 15% di proteine ed è fonte di acidi grassi essenziali, come l‘acido linoleico. Inoltre, l’avena contiene molte fibre solubili ed è eccezionale per tenere sotto controllo i picchi glicemici, nonché per placare eventuali attacchi di fame. Soprattutto se nervosa.

Infine, l’avena è da sempre considerata un ricostituente naturale anti-spossatezza. Per questo motivo si tratta di un cibo ideale anche per i bambini.

Fa bene al cuore

Uno dei principali vantaggi del porridge è la sua capacità di migliorare la salute del cuore. Questo è dovuto al suo alto contenuto di beta-glucano, una fibra solubile che aiuta a ridurre i livelli di colesterolo LDL, spesso chiamato “colesterolo cattivo”​. Consumare regolarmente una porzione di porridge, che fornisce una buona quantità di questa fibra, può contribuire a prevenire malattie cardiovascolari, come infarti e ictus.

Sazia

Il porridge è noto anche per il suo effetto saziante. Grazie al contenuto di fibre, il beta-glucano forma una sorta di gel nello stomaco che rallenta la digestione, prolungando il senso di sazietà e aiutando a gestire l’apporto calorico giornaliero​. Questo lo rende una scelta eccellente per chi cerca di perdere peso o mantenere un peso sano, evitando spuntini non necessari tra un pasto e l’altro.

Regola i livelli di zucchero

Il porridge è un’ottima scelta anche per le persone con diabete o per chi desidera prevenire l’insorgenza di questa malattia. Grazie alla sua capacità di rallentare l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, il porridge aiuta a mantenere i livelli glicemici stabili​. Questo è particolarmente importante per prevenire picchi di zucchero che possono essere dannosi per la salute a lungo termine.

Migliora la digestione

Il porridge è particolarmente utile anche per mantenere una buona salute intestinale. Le fibre presenti nell’avena favoriscono il transito intestinale, riducendo il rischio di stipsi e contribuendo a un miglior equilibrio della flora batterica intestinale​. In particolare, l’avena può essere d’aiuto per gli anziani che soffrono di problemi digestivi, offrendo un’alternativa naturale ai lassativi.

Contro le infiammazioni

Un altro beneficio spesso sottovalutato del porridge è la sua capacità di ridurre l’infiammazione grazie ai polifenoli contenuti nell’avena​. Questi antiossidanti proteggono le cellule dai danni causati dai radicali liberi e possono contribuire a prevenire malattie croniche come il diabete e alcune forme di cancro.

Porridge: le calorie

La ricchezza di proteine, il basso indice glicemico e il contenuto in fibre rendono i fiocchi di avena un alimento eccezionale anche per chi è a dieta e deve perdere peso. Il porridge diventa quindi una delle colazioni top se vuoi perdere i chili di troppo iniziando la giornata comunque in modo nutriente e goloso. Le calorie del porridge variano a seconda delle ricette e degli ingredienti che usi: latte vaccino o bevanda vegetale, miele, frutta…Diciamo che indicativamente la “zuppa di avena” ha circa 50 kcal ogni 100 grammi. Il porridge è in sé proteico perché si prepara con avena (ma anche, volendo, con quinoa e amaranto) e con latte o acqua. Puoi rendere la ricetta base ancora più proteica aggiungendo proteine vegetali in polvere (per esempio di canapa o di soia, le trovi in qualsiasi negozio di alimenti naturali) e semi di chia. Otterrai così un porridge super proteico.

Porridge: la ricetta perfetta

Come si prepara il porridge tradizionale? Per la ricetta base ti occorrono:

fiocchi di avena (meglio se piccolissimi)

(meglio se piccolissimi) amaranto, quinoa o ancora miglio

latte (vaccino o vegetale) oppure acqua.

Le proporzioni sono indicativamente 50 grammi di cereali (puoi usare solo avena o mixare gli altri cereali) e 150 millilitri di acqua naturale o latte.

Il cereale va cotto, a bollore, nel liquido che preferisci per circa cinque minuti. Puoi farlo sul fornello ma anche usando il microonde. In quest’ultimo caso, scaldando prima il liquido e poi sciogliendo i cereali. La consistenza finale deve essere quella di una zuppa.

A questo punto, puoi usare la fantasia. Dolcificando con sciroppo d’acero o miele e aggiungendo frutta fresca di stagione, frutta secca, semi e anche proteine in polvere.

In commercio puoi anche trovare buste di porridge già pronto, farine da sciogliere in acqua o latte. Si tratta di prodotti utili per esempio per essere portati in viaggio.

Kasha o Kaša russa: cos’è e come si prepara

Sempre a proposito di porridge, sai cos’è la Kasha? Si tratta di una varietà di porridge preparata con grano saraceno. Molto diffusa in Russia, Polonia, Moldavia e Ucraina, oggi la Kasha si prepara anche con avena e orzo. La ricetta originale della Kasha, che come il porridge anglosassone può avere comunque numerose varianti, prevede l’uso di una speciale farina (a base di grano saraceno, avena, orzo oppure miglio) e del latte o acqua. Il liquido va scaldato ma senza portarlo a bollore, poi si aggiunge la farina di Kasha e si mescola. Si ottiene così una specie di zuppa a cui, nella ricetta tradizionale, viene aggiunto anche del burro. A questo punto, come per il porridge di avena classico, si aggiunge frutta fresca o secca. Ma anche semi, per esempio semi di chia o di lino. 

