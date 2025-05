La sua storia risale ai primi del Novecento, quando un cuoco di una barca sostituì il riso con i fideos in una ricetta di arroz a banda, dando vita a questo delizioso piatto di mare. Da allora, la fideuà ha guadagnato popolarità ed è diventata un’alternativa alla paella valenciana, con un sapore intenso e una consistenza unica.

Il segreto della fideuà sta nella qualità degli ingredienti e nella tecnica di cottura. Si prepara con fideos spessi, frutti di mare freschi e un buon brodo di pesce, che conferisce profondità di sapore. A differenza della paella, i fideos assorbono il brodo in modo diverso, creando una texture più compatta e saporita.

La fideuà si cucina nella paella, lo stesso recipiente usato per la paella valenciana, e si serve tradizionalmente con alioli, una salsa di aglio e olio che esalta i sapori del pesce. Sebbene la ricetta classica includa frutti di mare come gamberi, scampi e seppia, esistono varianti con carne o verdure. Grazie alla sua versatilità e al suo gusto inconfondibile, la fideuà è apprezzata non solo in Spagna, ma anche in altre parti del mondo.

Ingredienti

400 gr di fideos spessi per fideuà

1 litro di brodo di pesce

200 gr di gamberi

200 gr di scampi

200 gr di seppia

1 cipolla

1 peperone rosso

1 pomodoro maturo

2 spicchi d’aglio

80 ml di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di paprika dolce

Qualche pistillo di zafferano

Sale q.b.

Fideuà: preparazione

In una padella larga, scaldare l’olio d’oliva e soffriggere la cipolla, il peperone rosso e l’aglio tritati. Aggiungere il pomodoro grattugiato e cuocere fino a ottenere una salsa densa. Unire i gamberi, gli scampi e la seppia tagliata a pezzi, mescolando bene affinché si insaporiscano con il soffritto. Versare i fideos e la paprika dolce, mescolando accuratamente. Aggiungere il brodo di pesce caldo e i pistilli di zafferano. Cuocere a fuoco medio fino a quando i fideos avranno assorbito il brodo e raggiunto la giusta consistenza. Lasciare riposare qualche minuto prima di servire. Accompagnare con alioli per esaltare i sapori del mare.

