Come cucinare la paella valenciana

L a paella è il piatto spagnolo per eccellenza e viene preparato in tante varianti diverse. La ricetta originale, però, nasce a Valencia. Anche qui però le versioni sono molteplici.



In questa versione, oltre al riso, al pollo, agli scampi e alle cozze, ci sono le lumache. Ecco come prepararla.

Ingredienti

2 polli

24 lumache

6 scampi

1 kg di cozze

1 dl e mezzo di olio d’oliva

300 gr di riso

150 gr di salsiccia tagliata a rondelle

100 gr di fagioli

200 gr di piselli

6 fondi di carciofo

150 gr di pomodoro

3 spicchi d’aglio

una foglia di alloro

2 gr di zafferano

un litro di brodo

sale q.b.

peperoncino q.b.

Preparazione

Cuocere le lumache in acqua salata e, separatamente, gli scampi, sempre in acqua salata. Lavare le cozze, farle aprire rapidamente a fuoco vivo. Conservare tutto al caldo. Tritare l’aglio e soffriggere con l’olio. Nel soffritto rosolare i polli tagliati a pezzi. Aggiungere tutte le verdure, la salsiccia e bagnare con brodo caldo. Condire con sale, peperoncino, zafferano e cuocere per 30 minuti. In un’altra casseruola scaldare 50 grammi di olio e rosolare il riso. Versarlo nel tegame dei polli e delle verdure e unire il pomodoro a pezzi. Bagnare con un mestolo d’acqua calda e infornare in forno caldo per 18 minuti. Cinque minuti prima della fine della cottura, unire al riso scampi, lumache e cozze. Portare in tavola la paella valenciana nel tegame di cottura.