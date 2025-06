Che siano utilizzati in dessert, insalate o piatti principali, i fichi con il loro sapore unico si abbinano perfettamente a ingredienti come formaggi, frutta secca e spezie. Inoltre, sono ricchi di fibre e antiossidanti, rendendoli un’ottima scelta per una dieta equilibrata. Ti presentiamo tre ricette irresistibili che non puoi perdere: preparazioni che esaltano al massimo la bontà del frutto. Sono facili da realizzare e perfette per sorprendere gli ospiti o semplicemente per goderti un piatto speciale a casa.

1. Casseruola con cachi

Ingredienti:

6 fichi

2 cachi

2 cucchiai di zucchero

1 ciliegia candita

Preparazione:

Lava e taglia la frutta a pezzi piccoli. In una casseruola, metti i pezzi di frutta insieme allo zucchero. Cuoci a fuoco medio finché gli ingredienti non si caramellano e si forma uno sciroppo leggero. Servi in piccole ciotole e guarnisci con la ciliegia candita.

2. Fichi sciroppati

Ingredienti:

1 kg di fichi

500 gr di zucchero

200 ml di acqua

Chiodi di garofano (opzionale)

Preparazione:

Lava i fichi e mettili in una pentola con acqua. Aggiungi lo zucchero e i chiodi di garofano. Cuoci a fuoco lento finché i fichi diventano teneri e lo sciroppo acquisisce una consistenza densa. Lascia raffreddare e conserva in barattoli sterilizzati.

3. Insalata con feta

Ingredienti:

4-6 fichi

200 gr di lattuga mista

100 gr di feta

150 gr di couscous

30 gr di semi di zucca

1 cucchiaio di bacche di goji

Aceto balsamico

Olio extravergine d’oliva

Sale

Preparazione:

Cuoci il couscous, scolalo e mescolalo con le bacche di goji. Lava la lattuga e disponila su un piatto da portata. Aggiungi il couscous, la feta a pezzi e i fichi tagliati a spicchi. Tosta i semi di zucca e aggiungili all’insalata. Condisci con olio, aceto e sale prima di servire.

Leggi anche Pomodorini gialli: tre ricette da non perdere

Leggi anche Piselli: tre ricette veloci per cucinarli