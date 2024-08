La crostata con marmellata di fichi e mandorle abbina la base di pasta frolla friabile a un ripieno cremoso molto invitante. I sapori complementari di fichi e mandorle ne fanno un dolce equilibrato, delicato e particolarmente goloso. Perfetta per un compleanno, questa crostata è una merenda gourmet e si accompagna perfettamente a un tè pomeridiano.

Ingredienti

1 rotolo di pasta frolla

Fichi freschi

100 g di polvere di mandorle intere

1 uovo intero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 uovo

100 g di burro morbido

40 g di zucchero a velo

10 g di farina

Preparazione

1) Preriscalda il forno a una temperatura di 180°. Stendi la pasta frolla su una teglia, mantenendo la carta da forno sottostante e cuocila per 5-10 minuti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una base croccante e dorata che sarà la base perfetta per gli altri ingredienti.

2) Mentre la base si raffredda, prepara i fichi con attenzione: lavali delicatamente, asciugali con cura e tagliali a metà. Questo preserverà la loro freschezza, esalterà il loro sapore e la loro morbidezza, che si contrapporrà alla croccantezza della base.

3) In una ciotola, unisci la polvere di mandorle, lo zucchero a velo, l’estratto di vaniglia, il burro morbido, la farina e l’uovo. Mescola gli ingredienti fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Questa crema sarà il cuore ricco e profumato della crostata: sarà la base soffice su cui adagiare i fichi.

4) Scalda leggermente la marmellata di fichi per renderla più fluida e facile da spalmare sulla base di pasta frolla precotta. Questo strato non solo aggiungerà un ulteriore livello di sapore ma aiuterà anche a mantenere i fichi in posizione durante la cottura.

5) Disponi con cura i fichi sopra la crema di mandorle, creando un design che sia piacevole alla vista. Spennella i fichi e i bordi della crostata con la marmellata di fichi per aggiungere una finitura lucida e invitante. Inforna la crostata per circa 25 minuti o fino a quando la superficie non sarà dorata e fragrante, segno che la crostata sarà pronta per essere gustata.