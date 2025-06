Grazie al loro colore vivace, donano un tocco di allegria alle preparazioni, rendendole ancora più invitanti. In questa raccolta, ti proponiamo tre ricette imperdibili che valorizzano al meglio questo ingrediente speciale. Dalla pasta ai secondi piatti, i pomodorini gialli si prestano a molteplici utilizzi, regalando un gusto unico e raffinato. Scopri come trasformarli in piatti irresistibili con pochi e semplici passaggi. Preparati a stupire i tuoi ospiti con tre ricette facili ma dal sapore straordinario.

1. Linguine con crema di zucchine, pomodorini gialli e alici marinate

Ingredienti:

320 gr di linguine

200 gr di pomodorini gialli

1 zucchina grande

100 gr di alici marinate

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Basilico fresco

Preparazione: Cuoci gli spaghetti in abbondante acqua salata. Nel frattempo, frulla la zucchina con un filo d’olio per ottenere una crema liscia. In una padella, fai saltare i pomodorini gialli tagliati a metà con un po’ d’olio. Unisci la crema di zucchine e le alici marinate, mescolando bene. Scola la pasta al dente e amalgamala con il condimento. Servi con basilico fresco e un filo d’olio a crudo.

2. Pasta con salsiccia, datterini gialli e provolone

Ingredienti:

320 gr di pasta (fusilloni per esempio)

200 gr di datterini gialli

200 gr di salsiccia fresca

100 gr di provolone dolce

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione: Cuoci la pasta in acqua salata. In una padella, rosola la salsiccia sbriciolata con un filo d’olio. Aggiungi i datterini gialli tagliati a metà e lascia cuocere per qualche minuto. Scola la pasta e uniscila al condimento, mescolando bene. Completa con il provolone grattugiato e servi subito.

3. Pizza con pomodorini gialli, acciughe e capperi

Ingredienti:

500 gr di farina

300 ml di acqua

10 gr di lievito di birra

200 gr di pomodorini gialli

50 gr di acciughe sott’olio

30 gr di capperi

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione: Prepara l’impasto mescolando farina, acqua, lievito e sale. Lascia lievitare per almeno 2 ore. Stendi la base e condiscila con pomodorini gialli tagliati, acciughe e capperi. Cuoci in forno preriscaldato a 220°C per circa 15 minuti. Servi con un filo d’olio a crudo.

