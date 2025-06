Tipica della Catalogna, questa ricetta si distingue per la semplicità e la qualità degli ingredienti. Poiché l’astice è considerato un lusso gastronomico, è servito spesso in occasioni speciali. La preparazione non richiede tecniche complesse ma è fondamentale rispettare i tempi di cottura e scegliere prodotti di alta qualità.

Nella cucina catalana, l’astice viene accompagnato da ingredienti che esaltano il suo sapore senza sovrastarlo. La cipolla, il pomodoro e l’olio extravergine di oliva sono essenziali in questa ricetta, apportando freschezza e morbidezza. Inoltre, il vino bianco e alcune spezie completano il piatto, creando un’armonia di sapori irresistibile. Anche la presentazione è importante: l’astice viene servito nel suo guscio, conferendogli un aspetto elegante e invitante.

Questo piatto ha radici nella tradizione marinara della Catalogna: i pescatori lo preparavano con gli ingredienti disponibili. Con il tempo, la ricetta si è perfezionata e oggi è un simbolo della gastronomia catalana, preparata nei migliori ristoranti e scelta per le grandi occasioni.

Ingredienti

1 astice grande vivo (circa 1,5 kg)

1 spicchio d’aglio

1 cipolla media

3 cucchiai di formaggio gruviera grattugiato

230 ml di olio extravergine di oliva

1 pizzico di noce moscata

1 pizzico di pepe nero macinato

1 bicchiere di vino bianco secco

Sale q.b.

Astice alla catalana: preparazione

Tagliare l’astice vivo a fette con il guscio, eliminando la vena nera e conservandone i succhi. Tritare finemente l’aglio, la cipolla e il prezzemolo. Mescolare con il formaggio grattugiato. Disporre le fette in una casseruola e coprirle con il composto preparato. Aggiungere il vino bianco, l’olio extravergine, il pepe nero e la noce moscata. Incorporare il succo dell’astice e cuocere a fuoco lento per circa 25 minuti. Disporre l’astice in un piatto da portata ricostruendone la forma e accompagnarlo con contorni a scelta.

