Facili da preparare, combinano la freschezza delle verdure grigliate con il sapore cremoso e leggermente salato della feta. Perfetti per un barbecue con amici o una cena all’aperto, questi spiedini portano un tocco mediterraneo alla tavola. Le verdure grigliate sprigionano sapori intensi, mentre la feta dona una consistenza morbida e avvolgente. Il condimento a base di olio d’oliva ed erbe aromatiche esalta il gusto complessivo. Questa ricetta può essere accompagnata da una salsa leggera o da un’insalata fresca per un pasto completo. Ecco come preparare questi deliziosi spiedini estivi.

Ingredienti

un peperone rosso

una zucchina

20 pomodorini ciliegini

300 gr di feta

un limone

4 cucchiai di olio d’oliva

un cucchiaino di erbe aromatiche

Sale e pepe q.b.

Spiedini: preparazione

Tagliare il peperone a cubetti e la zucchina a mezze rondelle. Farle marinare con metà del succo di limone e 2 cucchiai di olio d’oliva. Tagliare la feta a cubetti, cospargerla con le erbe aromatiche e condirla con il restante succo di limone e olio d’oliva. Su ogni stecchino, alternare un pomodorino, un pezzo di peperone, una rondella di zucchina e un cubetto di feta. Grigliare gli spiedini su una piastra o barbecue a calore medio per circa 10 minuti, girandoli di tanto in tanto. Gustare caldi, accompagnati da un’insalata o una salsa leggera per un tocco in più di sapore.

