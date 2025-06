La sua forma caratteristica, simile a una coscia di pollo, le ha dato il nome. Croccante all’esterno e ripiena di pollo saporito all’interno, la coxinha conquista i palati di tutte le età.

La sua origine risale al XIX secolo, quando sarebbe stata inventata per soddisfare il desiderio di un principe amante delle cosce di pollo. Per facilitarne la preparazione, i cuochi svilupparono un impasto che avvolgeva il ripieno, mantenendo il gusto e semplificando la produzione. Con il tempo, la ricetta si è diffusa e ha acquisito varianti, come coxinha al formaggio, carne secca e persino versioni vegetariane.

Oggi, la coxinha si trova nelle panetterie, nei bar e nelle bancarelle di strada in tutto il Brasile. La sua preparazione prevede una pasta cotta a base di farina di frumento e brodo di pollo, che viene poi farcita, modellata, impanata e fritta fino a ottenere una consistenza dorata e croccante.

Oltre a essere un delizioso spuntino, la coxinha è anche un simbolo della cultura gastronomica brasiliana. In molte città si tengono concorsi e festival dedicati a questo snack, dove chef e cuochi propongono versioni innovative e creative. Accompagnata da un caffè, una bibita o un succo naturale, la coxinha è sempre una scelta perfetta per chi cerca un sapore autentico e confortante.

Ingredienti

3 tazze di farina di frumento

3 tazze di latte

2 cucchiai di burro

1 dado di brodo di pollo

1 cucchiaino di sale

500 gr di petto di pollo cotto e sfilacciato

2 pomodori maturi tritati

1 cipolla tritata

3 cucchiai di prezzemolo tritato

4 cucchiai di formaggio cremoso tipo requeijão

1 cucchiaio di olio d’oliva

Pepe nero e sale a piacere

½ tazza di latte per impanare

1 tazza di pangrattato

Olio per friggere

Coxinha: preparazione

In una pentola, scaldare il latte con il burro e il brodo di pollo fino a bollire. Aggiungere il sale e la farina di frumento tutta in una volta, mescolando energicamente fino a ottenere un impasto omogeneo che si stacchi dal fondo della pentola. Trasferire l’impasto su una superficie pulita e lasciarlo raffreddare. Poi, impastare fino a ottenere una consistenza liscia. Per il ripieno, soffriggere la cipolla e i pomodori nell’olio d’oliva. Condire con sale e pepe. Aggiungere il pollo sfilacciato e il prezzemolo, mescolando bene. Lasciare raffreddare prima di incorporare il formaggio cremoso. Prendere porzioni dell’impasto, aprirle sul palmo della mano e riempirle con il ripieno. Modellare nella forma tradizionale della coxinha. Passare ogni coxinha prima nel latte e poi nel pangrattato. Friggere in olio caldo fino a ottenere una doratura croccante.

Leggi anche Come preparare gli arancini di riso venere e pesce