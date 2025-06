Ispirata ai sapori mediterranei, questa ricetta unisce la dolcezza dei ceci, il gusto sapido della feta e l’intensità dei pomodori secchi. Facile da preparare, è ideale sia per un pranzo in famiglia che per un picnic in spiaggia. Oltre a essere deliziosa, è ricca di proteine vegetali e nutrienti essenziali. Il condimento a base di olio d’oliva ed erbe aromatiche aggiunge un tocco profumato che esalta i sapori. Questa pasta fredda può essere servita da sola o accompagnata da altri piatti leggeri. Inoltre, si conserva bene in frigorifero, rendendola perfetta da preparare in anticipo. Ecco gli ingredienti necessari e i passaggi per realizzare questa ricetta.

Ingredienti

250 gr di pasta corta (farfalle, penne o fusilli)

200 gr di ceci cotti

150 gr di feta sbriciolata

100 gr di pomodori secchi tagliati a pezzi

1 cipolla rossa piccola affettata

1 spicchio d’aglio schiacciato

10 foglie di basilico fresco

4 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaio di aceto balsamico

Sale e pepe a piacere

Pasta fredda: preparazione

Cuocete la pasta seguendo le indicazioni del produttore, scolatela e lasciatela raffreddare. Sciacquate e scolate i ceci. Tagliate i pomodori secchi a pezzetti e affettate la cipolla rossa. In una ciotola grande, mescolate olio d’oliva, aceto balsamico, aglio schiacciato, sale e pepe. Unite la pasta raffreddata, i ceci, i pomodori secchi, la cipolla rossa e la feta sbriciolata. Mescolate delicatamente. Aggiungete le foglie di basilico tritate e date un’ultima mescolata prima di servire.

Questa pasta fredda è perfetta per le giornate calde e si abbina bene a un bicchiere di vino bianco fresco.

