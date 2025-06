Questo stufato combina ingredienti autoctoni come mais e fagioli con carni e insaccati, creando una preparazione ricca e piena di sapore. La cottura lenta permette ai sapori di fondersi perfettamente, dando vita a un piatto confortante, ideale per le giornate fredde. Ogni regione dell’Argentina ha la propria versione del locro, con variazioni negli ingredienti e nelle tecniche di preparazione. Tuttavia, l’essenza del locro rimane invariata: un simbolo di identità e tradizione. Accompagnato da una salsa piccante a base di peperoncino e cipollotto, il locro si gusta in riunioni familiari e celebrazioni. In questa ricetta, ti mostriamo come preparare un locro autentico con ingredienti tradizionali.

Ingredienti

1,5 kg di punta di petto

350 gr di ossa di maiale

350 gr di piedini di maiale

350 gr di pancetta

350 gr di chorizo

500 gr di mais bianco

350 gr di fagioli bianchi

2 kg di zucca lunga

3-5 litri di acqua bollente

½ mazzo di cipollotto

1 kg di cipolla

2 cucchiai di peperoncino macinato

3 cucchiai di paprika dolce

Olio q.b.

1 cucchiaino di pepe bianco

Sale

Locro: preparazione

Mettere in ammollo separatamente il mais e i fagioli per almeno sei ore. Tagliare la carne a dadini di circa 2 cm e tenerla da parte insieme alla pancetta e al chorizo. Sbucciare e tagliare la zucca a fettine sottili e conservarla in frigorifero per evitare l’ossidazione. In una pentola grande, scaldare l’olio e aggiungere la cipolla tritata, la carne, il chorizo intero, i piedini di maiale e la pancetta. Salare, pepare e aggiungere lentamente tre litri di acqua bollente con il mais. Cuocere per circa due ore. Incorporare i fagioli e cuocere per un’altra ora. Aggiungere la zucca e cuocere per mezz’ora finché non si sfalda completamente. Regolare il condimento con sale, pepe e peperoncino macinato. Servire caldo accompagnato da cipollotto tritato e una salsa alla paprika.

