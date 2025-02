Arrostiti alla perfezione e ricoperti da un generoso strato di formaggio fuso, i cavoletti di Bruxelles diventano un contorno irresistibile che può conquistare anche chi sostiene di non amarli. Perfetti per un pasto veloce in settimana o una cena festiva, i cavoletti gratinati possono essere preparati con vari tipi di formaggio, a seconda delle preferenze.

Ingredienti

600 gr di cavoletti di Bruxelles

200 gr di formaggio grattugiato (gruviera, comté o parmigiano)

200 ml di panna fresca

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di burro

Sale e pepe

Noce moscata (facoltativa)

Prezzemolo fresco per decorare

Cavoletti di bruxelles gratinati in forno: preparazione

Preriscalda il forno a 200°C. Pulisci i cavoletti di Bruxelles rimuovendo le foglie esterne danneggiate e tagliando la base. Cuoci i cavoletti di Bruxelles in una grande pentola di acqua bollente salata per circa 5 minuti, finché non saranno leggermente teneri. Scolali e lasciali raffreddare leggermente. In un pentolino, fai sciogliere il burro a fuoco medio. Aggiungi l’aglio tritato e fallo soffriggere finché non sarà leggermente dorato. Incorpora la panna fresca e condisci con sale, pepe e una spolverata di noce moscata, se desiderato. Riscalda la salsa senza farla bollire. Disponi i cavoletti in una pirofila. Versa sopra la salsa alla panna e mescola delicatamente per ricoprire i cavoletti. Cospargi uniformemente con il formaggio grattugiato. Inforna la pirofila e cuoci per circa 20 minuti, finché il formaggio non sarà fuso e dorato. Se necessario, puoi passare la pirofila sotto il grill negli ultimi minuti per ottenere una crosta ben dorata.

