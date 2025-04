Questo piatto, spesso preparato per occasioni speciali, valorizza la qualità degli ingredienti e l’arte culinaria. Il vino rosso, elemento chiave, dona una profondità aromatica che esalta la carne. Accompagnato da verdure e erbe aromatiche, il brasato di manzo al vino rosso vi permetterà di fare bella figura in qualsiasi occasione. Ecco la lista degli ingredienti e i passaggi per preparare questa ricetta.

Ingredienti

Per 4 persone:

1 kg di manzo da brasare

2 carote

2 gambi di sedano

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

1,5 l di vino rosso

40 cl di fondo di vitello

2 cucchiai di farina

2 foglie di alloro

6 cucchiai di olio

sale e pepe q.b.

Brasato di manzo al vino rosso: preparazione

La sera prima, lavate i gambi di sedano e tagliateli a pezzi. Pelate le carote, eliminate le estremità e tagliatele a rondelle. Tritate la cipolla e spremete lo spicchio d’aglio per ottenere la polpa. Mettete tutti gli ingredienti in una ciotola, copriteli con il vino rosso, aggiungete le foglie di alloro, coprite con pellicola trasparente e riponete in frigorifero per 12 ore. Scolate la marinatura conservando il vino. Separate la carne dalla guarnizione aromatica. In una casseruola calda, rosolate la carne nell’olio su tutti i lati per 10 minuti. Togliete la carne e mettetela da parte. Fate soffriggere la guarnizione aromatica con un pizzico di sale per 5 minuti. Aggiungete la carne e la farina, mescolate bene. Bagnate con il vino della marinatura e il fondo di vitello. Portate a ebollizione, poi abbassate la fiamma, coprite e cuocete per 2 ore e 30 minuti. Una volta terminata la cottura, togliete la carne e tenetela in caldo. Riducete il liquido di cottura per ottenere una salsa densa. Regolate di sale e pepe se necessario. Servite il brasato accompagnato da purè o polenta.

