A metà strada tra una crêpe e una sfoglia ultra-sottile, il borlengo è apprezzato per la sua croccantezza e il sapore unico. La preparazione dei borlenghi è un vero e proprio rituale che richiede pazienza e maestria. La pastella, chiamata colla, è estremamente fluida e deve essere cotta in una padella in rame stagnato. Una volta cotta, viene farcita con la cunza, un saporito mix di lardo fuso, aglio e rosmarino, e cosparsa di parmigiano reggiano stagionato. Questo piatto viene spesso gustato in occasione di feste e riunioni familiari.

Ingredienti

Per la pastella (colla):

1 kg di farina

4-5 litri di acqua

2 uova

1 cucchiaio di sale

Per la farcitura (cunza):

150 gr di lardo o pancetta

2 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino

parmigiano grattugiato (stagionato)

Preparazione dei borlenghi

In un grande recipiente, mescolare la farina, le uova e il sale. Incorporare gradualmente l’acqua, mescolando con una frusta fino a ottenere una pastella molto fluida. Lasciare riposare alcune ore in frigorifero. Tritare finemente il lardo e farlo sciogliere a fuoco basso con l’aglio schiacciato e il rosmarino. Lasciare insaporire affinché i sapori si sviluppino. Scaldare una padella in rame stagnato e versarvi un piccolo mestolo di pastella. Stendere rapidamente per ottenere uno strato sottilissimo. Cuocere per qualche minuto fino a doratura e croccantezza. È il momento della farcitura. Spennellare la superficie del borlengo con la cunza (pesto alla modenese), cospargere di parmigiano grattugiato, poi piegare in quattro e servire caldo.

